Alle kwartfinalisten bekend op Afrika Cup: ook Noah Sadiki kent zijn lot
Op de Afrika Cup stonden op dinsdagavond de laatste twee achtste finales op het programma. Het werd het einde van het parcours voor de Democratische Republiek Congo, dat werd uitgeschakeld door Algerije. En ook Ivoorkust en Burkina Faso speelden.

Algerije heeft zijn ticket voor de kwartfinales van de Afrika Cup op het nippertje bemachtigd tegen de Democratische Republiek Congo. De twee teams zouden strafschoppen lijken te moeten nemen, maar Adil Boulbina maakte het op de 119e minuut alsnog af.

Beslissing valt pas in minuut 119 voor Congo

Niemand wilde een fout maken en de defensies waren bijna twee uur lang solide. Het uitvallen van Bennacer aan het begin van de tweede helft verstoorde het ritme een beetje. Het Congolese team telde meerdere spelers met dubbele nationaliteit in zijn selectie.

Spelers zoals Noah Sadiki, Théo Bongonda, Joris Kayembe of Ngal'ayel Mukau stonden bij de aftrap in de basis. Algerije zet zijn parcours voort en zal Nigeria treffen in de volgende ronde. Een grote strijd tussen twee grote ploegen uit het Afrikaanse voetbal.

Ook Ivoorkust naar kwartfinales

Ook Ivoorkust mag naar de kwartfinales. Het maakte de wedstrijd tegen Burkina Faso sneller monddood. Diallo en Diomandé zorgden bij de rust al voor een veilige 2-0 voorsprong. Na de pauze dikte Toure de score nog aan tot 3-0. En zo zijn de acht kwartfinalisten helemaal bekend.

De kwartfinales op een rijtje:

Mali - Senegal
Egypte - Ivoorkust
Kameroen - Marokko
Algerije - Nigeria

06/01/2026 17:00Algerije - DR Congo0-0
06/01/2026 20:00Ivoorkust - Burkina Faso3-0

African Cup of Nations
