Zowel Ilic als jong talent gedumpt door Anderlecht? 'Hasi rekent niet meer op hen'

Bij RSC Anderlecht is de vraag stilaan wat ze gaan doen met een aantal van hun spelers. Sommigen komen weinig tot spelen toe en dan is de vraag of het nog wel nuttig is om hun loon te blijven betalen. Er wordt nu ook aan getwijfeld.

Anderlecht staat voor een belangrijke winterperiode. De club moet keuzes maken over contracten, mogelijke uitgaande transfers en de toekomst van enkele spelers. Sommige spelers langer vastleggen is daarbij zeker een prioriteit.

Huurspelers terug laten vertrekken een optie voor Anderlecht?

Maar er zijn ook andere zaken die moeten geregeld worden. Wat bijvoorbeeld met gehuurde spelers die nauwelijks aan spelen toekomen? Is het niet beter om hun loonmassa te doen verdwijnen door ze - indien mogelijk - terug te sturen?

Dat lijkt in ieder geval het plan van RSC Anderlecht te kunnen gaan worden. Trainer Besnik Hasi gaf eerder aan dat er pas versterking kan komen wanneer er eerst spelers vertrekken. En dus moet er werk van gemaakt worden.

Ilic én Özcan weg bij RSC Anderlecht deze winter?

De situatie van Bologna‑huurling Mihajlo Ilic is ondertussen al een tijdje onduidelijk. Het Nieuwsblad stelde dat zijn rol ter discussie staat. Wanneer Anderlecht een nieuwe verdediger aantrekt, dreigt Ilic overbodig te worden binnen de selectie.



Een vervroegde terugkeer naar Bologna? Dat zou zomaar kunnen. En mogelijk is hij niet de enige, want ook op Yasin Özcan wordt volgens Het Laatste Nieuws niet meer gerekend door Besnik Hasi. Mogelijk vertrekt ook hij dus opnieuw naar zijn moederclub, Aston Villa.