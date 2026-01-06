Interesse van veel 1A-clubs - zelfs Antwerp - voor jongeling van Lokeren die jaar geleden nog zonder club zat

Andreas Spegelaere is bezig aan een sterk seizoen bij Sporting Lokeren en dat blijft niet onopgemerkt. De 22-jarige verdediger geldt als een van de vaste waarden achterin en wordt nadrukkelijk gevolgd door heel wat 1A-clubs.

Spegelaere ambieert ook een stap hogerop na dit seizoen. Een jaar geleden zag de Oost-Vlaming zijn toenmalige club Deinze failliet gaan, maar zelf ging hij niet mee kopje-onder. Lokeren pikte hem transfervrij op en gaf hem meteen vertrouwen, iets wat Spegelaere met sterke prestaties snel terugbetaalde. De overstap bleek een schot in de roos voor beide partijen.

Bij Lokeren groeide hij in korte tijd uit tot onbetwiste titularis. Spegelaere combineert fysieke weerbaarheid met een goede positionering en een verzorgde opbouw van achteruit, wat hem het profiel geeft van een moderne centrale verdediger. En niet te vergeten: hij is heel snel. Een combo die hem interesse oplevert.

Andreas Spegelaere staat op het lijstje van heel wat 1A-clubs

Die kwaliteiten zijn immers ook elders opgevallen. Antwerp volgt hem, maar ook clubs als Zulte Waregem en Dender zouden zijn situatie nauwlettend volgen. Spegelaere wordt gezien als een relatief haalbare versterking met ervaring op profniveau en nog duidelijke groeimarge.

Zijn contract bij Lokeren loopt af in juni, al beschikt de club wel over een optie om die overeenkomst te verlengen. Die optie zal naar verwachting ook gelicht worden, wat Lokeren toelaat om sterker te staan in eventuele onderhandelingen over een transfersom.

Voor Spegelaere zelf is de ambitie duidelijk: hij wil zich meten op een hoger niveau. Na de klap van het faillissement bij Deinze en een geslaagde herstart bij Lokeren lijkt hij sportief opnieuw op koers te zitten.





De komende maanden worden dan ook bepalend. Of hij nu via Lokeren doorgroeit of deze zomer een nieuwe stap zet, Andreas Spegelaere heeft zich opnieuw stevig op de kaart gezet van het Belgische profvoetbal.