17-jarige middenvelder maakt stormachtige ontwikkeling door bij Standard: "Gent twijfelde"

17-jarige middenvelder maakt stormachtige ontwikkeling door bij Standard: "Gent twijfelde"
Foto: © photonews

Als u de komende maanden hoort over een 17-jarige met blonde lokken bij Standard dan gaat het zonder twijfel over Charli Spoden. De middenvelder komt er met reuzenschreden aan, wat zelfs hemzelf en zijn entourage verrast.

Spoden zat al twee keer op de bank bij Standard en is nu ook mee op stage met Standard. Hij stapte op zijn 14de over van de jeugd van Eupen naar KAA Gent, waar hij werd opgemerkt door jeugdscout Jefrey Van der Straeten, die nu zijn begeleider is geworden.

Charli Spoden ging van U18 naar A-kern Standard in half seizoen

"Hij viel op bij de jeugd van Eupen", vertelt Van der Straeten ons. "Hij heeft bij Gent een goed seizoen gedraaid en werd zelfs kampioen met de U16. Dat gebeurt heus niet zo vaak bij Gent. Maar er werden bij Gent niet snel contracten gegeven."

"Toen Standard op het einde van het seizoen kwam aankloppen met een profcontract voor drie seizoenen en hij en zijn ouders zijn altijd al fan geweest van Standard... Tja, de keuze was snel gemaakt. Bij Gent twijfelden ze een beetje, ze waren niet helemaal overtuigd."

Op fysiek vlak een beest

Een keuze die momenteel heel goed lijkt uit te draaien. "Hij startte het seizoen bij de U18", gaat Van der Straeten verder. "Maar het was altijd de bedoeling dat hij zou doorschuiven naar de beloften. Toen ze bij de A-kern eens spelers nodig hadden om mee te trainen en de beloften moesten 's avonds spelen, haalden ze Spoden er eens bij. En hij moet toch indruk gemaakt hebben."

Dat is het minste wat men kan zeggen, want naar wat we horen waren een paar A-kernspelers zodanig onder de indruk dat ze hem snel bij de eerste ploeg zagen. Wat nu dus ook gebeurd is. Marc Wilmots is alvast ook heel enthousiast over zijn ontwikkeling.

"Charli is op fysiek vlak een beest. Ik denk dat hij één van de beste uithoudingen heeft van de club", lacht Van der Straaeten. "Aan zijn duelkracht moet uiteraard nog gewerkt worden. Er staat ook een heel goeie kop op. Dat is ook een verademing. Hij wil zich gewoon concentreren op zijn voetbal en is niet met randzaken bezig."
 

