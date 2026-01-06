RSC Anderlecht gelooft er nog vurig in: contract van vijf(!) jaar ligt klaar

Het goede nieuws blijft maar komen als het gaat over Marco Kana. Hij is er op winterstage gewoon bij voor zijn team én ondertussen lijkt ook zijn toekomst bij paars-wit wel eens verzekerd te kunnen zijn.

Marco Kana maakt opnieuw deel uit van de groep op winterstage. Na een langdurige revalidatie neemt hij bijna alle trainingsonderdelen weer op. Voor het oefenduel tegen Sankt Gallen wordt hij nog ontzien, maar een en ander is toch reden tot hoerastemming.

Vijfjarig contract ligt klaar voor Marco Kana

Marco Kana (23 jaar) is dit seizoen ogenschijnlijk vanuit het niets opgedoken tot de leider van de verdediging van Anderlecht. Maar hij heeft wel een aflopend contract in juni en dus zijn er bijzondere vragen ontstaan.

Er wordt ondertussen al enige tijd onderhandeld met de centrale verdediger. Kana heeft een aanbod ontvangen om een ​​nieuw vijfjarig contract bij RSCA te tekenen. Dat laat Sudpresse weten op dinsdagavond laat.

Grote toekomst op komst?

Dit aanbod bewijst nogmaals dat Sporting Anderlecht echt op Marco Kana rekent voor de toekomst. Olivier Renard heeft in recente interviews herhaaldelijk aangegeven dat hij de afgelopen maanden zowel van de speler als van hem als persoon onder de indruk is geweest.



Bij Anderlecht wordt Kana door velen beschouwd als een ware leider, zelfs een van de aanvoerders in de kleedkamer. Al van jongs af aan werd hij bij Neerpede "De Professor" genoemd. Geplaagd door talloze blessures in de afgelopen jaren lijkt hij nu alsnog voor een grote toekomst te staan.