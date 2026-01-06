RSC Anderlecht gelooft er nog vurig in: contract van vijf(!) jaar ligt klaar

RSC Anderlecht gelooft er nog vurig in: contract van vijf(!) jaar ligt klaar
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het goede nieuws blijft maar komen als het gaat over Marco Kana. Hij is er op winterstage gewoon bij voor zijn team én ondertussen lijkt ook zijn toekomst bij paars-wit wel eens verzekerd te kunnen zijn.

Marco Kana maakt opnieuw deel uit van de groep op winterstage. Na een langdurige revalidatie neemt hij bijna alle trainingsonderdelen weer op. Voor het oefenduel tegen Sankt Gallen wordt hij nog ontzien, maar een en ander is toch reden tot hoerastemming.

Vijfjarig contract ligt klaar voor Marco Kana

Marco Kana (23 jaar) is dit seizoen ogenschijnlijk vanuit het niets opgedoken tot de leider van de verdediging van Anderlecht. Maar hij heeft wel een aflopend contract in juni en dus zijn er bijzondere vragen ontstaan.

Er wordt ondertussen al enige tijd onderhandeld met de centrale verdediger. Kana heeft een aanbod ontvangen om een ​​nieuw vijfjarig contract bij RSCA te tekenen. Dat laat Sudpresse weten op dinsdagavond laat.

Grote toekomst op komst?

Dit aanbod bewijst nogmaals dat Sporting Anderlecht echt op Marco Kana rekent voor de toekomst. Olivier Renard heeft in recente interviews herhaaldelijk aangegeven dat hij de afgelopen maanden zowel van de speler als van hem als persoon onder de indruk is geweest.


Bij Anderlecht wordt Kana door velen beschouwd als een ware leider, zelfs een van de aanvoerders in de kleedkamer. Al van jongs af aan werd hij bij Neerpede "De Professor" genoemd. Geplaagd door talloze blessures in de afgelopen jaren lijkt hij nu alsnog voor een grote toekomst te staan.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
KV Kortrijk
Marco Kana

Meer nieuws

Zowel Ilic als jong talent gedumpt door Anderlecht? 'Hasi rekent niet meer op hen'

Zowel Ilic als jong talent gedumpt door Anderlecht? 'Hasi rekent niet meer op hen'

21:40
1
Stevige klap voor RSC Anderlecht: speler valt uit op training

Stevige klap voor RSC Anderlecht: speler valt uit op training

21:00
Alle kwartfinalisten bekend op Afrika Cup: ook Noah Sadiki kent zijn lot

Alle kwartfinalisten bekend op Afrika Cup: ook Noah Sadiki kent zijn lot

22:00
Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro

Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro

22:30
5
Officieel: JPL-club stelt zijn nieuwe coach aan

Officieel: JPL-club stelt zijn nieuwe coach aan

21:20
Eindelijk een oplossing voor Lucas Stassin (ex-Anderlecht)?

Eindelijk een oplossing voor Lucas Stassin (ex-Anderlecht)?

20:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/01: Stassin - Duranville - Ashimeru - Romero - Bozhinov - Hrosovský

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/01: Stassin - Duranville - Ashimeru - Romero - Bozhinov - Hrosovský

20:20
Interesse van veel 1A-clubs - zelfs Antwerp - voor jongeling van Lokeren die jaar geleden nog zonder club zat

Interesse van veel 1A-clubs - zelfs Antwerp - voor jongeling van Lokeren die jaar geleden nog zonder club zat

20:40
1
Ivan Leko is wel héél duidelijk over Gouden Schoen: "Zou in shock zijn als iemand anders wint"

Ivan Leko is wel héél duidelijk over Gouden Schoen: "Zou in shock zijn als iemand anders wint"

20:00
'Fiorentina heeft jeugdproduct Anderlecht en Club Brugge nadrukkelijk op de radar'

'Fiorentina heeft jeugdproduct Anderlecht en Club Brugge nadrukkelijk op de radar'

19:20
'Anderlecht grijpt naast zeer gegeerde middenvelder'

'Anderlecht grijpt naast zeer gegeerde middenvelder'

17:40
17-jarige middenvelder maakt stormachtige ontwikkeling door bij Standard: "Gent twijfelde"

17-jarige middenvelder maakt stormachtige ontwikkeling door bij Standard: "Gent twijfelde"

19:40
Dit zullen de fans van Club Brugge heel graag horen

Dit zullen de fans van Club Brugge heel graag horen

19:00
Besnik Hasi krijgt op winterstage bijzonder goed nieuws te horen

Besnik Hasi krijgt op winterstage bijzonder goed nieuws te horen

12:40
KAA Gent komt met belangrijk update over Matisse Samoise na kruisbandblessure

KAA Gent komt met belangrijk update over Matisse Samoise na kruisbandblessure

18:40
Er zijn nog tickets: zoveel kost een vip-plekje op het Gala van de Gouden Schoen

Er zijn nog tickets: zoveel kost een vip-plekje op het Gala van de Gouden Schoen

18:20
10
Dit moet de volgende 'chouchou' van Anderlecht worden, waarschijnlijk nog dit seizoen

Dit moet de volgende 'chouchou' van Anderlecht worden, waarschijnlijk nog dit seizoen

14:40
4
Transfers en ambities: Mo Messoudi zegt wat er kan bij Beerschot

Transfers en ambities: Mo Messoudi zegt wat er kan bij Beerschot

17:20
Sterkhouder legt uit of hij laatste match voor Standard al gespeeld heeft

Sterkhouder legt uit of hij laatste match voor Standard al gespeeld heeft

18:00
'Veel lof en interesse, maar bod op speler van KAA Gent blijft uit'

'Veel lof en interesse, maar bod op speler van KAA Gent blijft uit'

17:00
1
Hans Vanaken doet boekje open over winterstage met Ronny Deila

Hans Vanaken doet boekje open over winterstage met Ronny Deila

16:30
3
Dit is de club die Anderlecht kan verlossen van Majeed Ashimeru

Dit is de club die Anderlecht kan verlossen van Majeed Ashimeru

11:20
1
Wat scheelt er toch met Lucas Stassin? Zijn trainer legt uit hoe het zit

Wat scheelt er toch met Lucas Stassin? Zijn trainer legt uit hoe het zit

16:00
📷 'Medische testen vandaag gepland: Belg trekt naar Duitse tweede klasse'

📷 'Medische testen vandaag gepland: Belg trekt naar Duitse tweede klasse'

15:00
Felice Mazzu verklapt doel van OHL op winterstage: "Daar gaan we op trainen"

Felice Mazzu verklapt doel van OHL op winterstage: "Daar gaan we op trainen"

15:45
"Scheidsrechterskorps is als de maffia" - Voormalig toptrainer moet woorden intrekken

"Scheidsrechterskorps is als de maffia" - Voormalig toptrainer moet woorden intrekken

15:30
Lommel SK kondigt opmerkelijke uitgaande transfer aan

Lommel SK kondigt opmerkelijke uitgaande transfer aan

14:15
5
Charleroi verbaast: Fellaini na amper drie wedstrijden alweer weg

Charleroi verbaast: Fellaini na amper drie wedstrijden alweer weg

13:45
5
Waarom Anderlecht effectief aan toptalent denkt: Besnik Hasi zou er blij mee zijn

Waarom Anderlecht effectief aan toptalent denkt: Besnik Hasi zou er blij mee zijn

12:00
3
📷 'Man United kijkt voor terugkeer van legendarische trainer'

📷 'Man United kijkt voor terugkeer van legendarische trainer'

14:20
2
Anderhalf uur vertraging voor KRC Genk en de reden is echt te gek voor woorden

Anderhalf uur vertraging voor KRC Genk en de reden is echt te gek voor woorden

14:00
1
Gert Verheyen weigert te stemmen voor Gouden Schoen: dit is de reden

Gert Verheyen weigert te stemmen voor Gouden Schoen: dit is de reden

13:00
Transfer naar Viktoria Plzen? Zo reageert Hrosovsky erop

Transfer naar Viktoria Plzen? Zo reageert Hrosovsky erop

13:30
Topclubs mogen komen voor Nathan De Cat, maar Anderlecht maakt één zaak héél duidelijk

Topclubs mogen komen voor Nathan De Cat, maar Anderlecht maakt één zaak héél duidelijk

08:20
1
Deze verrassende naam mag zich op winterstage bewijzen bij OH Leuven

Deze verrassende naam mag zich op winterstage bewijzen bij OH Leuven

13:15
📷 OFFICIEEL Deze deal heeft Cercle Brugge over Dante Vanzeir gesloten

📷 OFFICIEEL Deze deal heeft Cercle Brugge over Dante Vanzeir gesloten

12:20
8

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 20
Seraing Seraing 16/01 RWDM Brussels RWDM Brussels
Jong Genk Jong Genk 16/01 Lommel SK Lommel SK
RSCA Futures RSCA Futures 17/01 KAA Gent KAA Gent
Eupen Eupen 17/01 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 17/01 KV Kortrijk KV Kortrijk
Luik FC Luik FC 17/01 Francs Borains Francs Borains
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 18/01 KSC Lokeren KSC Lokeren
K Beerschot VA K Beerschot VA 18/01 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Er zijn nog tickets: zoveel kost een vip-plekje op het Gala van de Gouden Schoen De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro RememberLierse RememberLierse over OFFICIEEL: Union SG neemt afscheid van 'aanvaller van 18 miljoen' Zapper24 Zapper24 over Lommel SK kondigt opmerkelijke uitgaande transfer aan Swakke25 Swakke25 over Charleroi verbaast: Fellaini na amper drie wedstrijden alweer weg Dirk ie Dirk ie over Zowel Ilic als jong talent gedumpt door Anderlecht? 'Hasi rekent niet meer op hen' Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Hans Vanaken doet boekje open over winterstage met Ronny Deila Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over 📷 OFFICIEEL Deze deal heeft Cercle Brugge over Dante Vanzeir gesloten Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Interesse van veel 1A-clubs - zelfs Antwerp - voor jongeling van Lokeren die jaar geleden nog zonder club zat Geert66 Geert66 over Anderhalf uur vertraging voor KRC Genk en de reden is echt te gek voor woorden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved