Dit zullen de fans van Club Brugge heel graag horen

Christos Tzolis blijft een van de meest gegeerde spelers van Club Brugge. Ondanks buitenlandse interesse geeft hij zelf aan dat een vertrek niet vanzelfsprekend is.

Buitenlandse belangstelling

Volgens verschillende bronnen tonen meerdere kapitaalkrachtige clubs interesse in de Griekse flankaanvaller. Tottenham behoort tot de ploegen die hem nauw opvolgen, nadat hij zich in de competitie en Europa in de kijker speelde. Zijn contract bij Club Brugge loopt tot 2029, waardoor de club in een sterke onderhandelingspositie staat.

Club Brugge is enkel bereid mee te werken aan een overgang na het seizoen, tenzij er een uitzonderlijk bod binnenkomt. De clubleiding wil de kern samenhouden en ziet Tzolis als een sleutelspeler voor de rest van het jaar. Een wintertransfer wordt daarom uitgesloten, tenzij een onvoorwaardelijk voorstel zich aandient.

Standpunt van Tzolis

Tzolis gaf aan VTM aan dat hij enkel een stap zou zetten wanneer het om een duidelijk hoger niveau gaat. “Ik zou alleen vertrekken voor een veel grotere club”, liet hij horen. De aanvaller sluit bovendien niet uit dat hij langer bij Club blijft, afhankelijk van de sportieve situatie.

De Griek liet verstaan dat een extra jaar in Brugge tot de opties behoort. Daarmee bevestigt hij dat een vertrek geen prioriteit is en dat hij zich comfortabel voelt binnen de huidige omgeving. En dat zullen de fans van blauw-zwart maar al te graag horen...