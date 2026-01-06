Transfers en ambities: Mo Messoudi zegt wat er kan bij Beerschot

Beerschot bereidt zich voor op een belangrijke transferperiode. Mo Messoudi licht toe welke stappen de club de komende weken wil zetten en welke ambities richting 2026 centraal staan.

Focus op versterkingen

Met de opening van de transfermarkt werkt de club aan gerichte aanwinsten. Messoudi benadrukt dat de sportieve leiding actief bezig is met dossiers. “Murat Akin en Steve Nuyts zijn daar mee bezig. Ik hoop dat er snel nieuws komt”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen. De club wil posities invullen waar noden zijn en mikt op spelers die meteen inzetbaar zijn.

Volgens Messoudi is er nog marge, maar niet veel. Hij verwijst naar het korte tijdsbestek tussen de herstart van de competitie en het seizoenseinde. De bedoeling is om zo snel mogelijk te versterken, zodat de kern klaar is voor de beslissende maanden.

Ambities richting 2026

Messoudi blikt ook vooruit op de sportieve doelstellingen. “Ik denk dat we dit seizoen wat schuchter zijn gestart”, gaat hij verder. De club komt uit een periode met weinig structuur, maar ziet duidelijke vooruitgang. De lange ongeslagen reeks toont volgens hem wat de ploeg heeft neergezet, ondanks een mindere slotfase.

Voor de komende maanden wil Messoudi vooral stabiliteit. “Ik hoop vooral dat we zo snel mogelijk terug een reeks kunnen neerzetten.” De focus ligt op elke wedstrijd afzonderlijk, met de ambitie om eventueel nog richting de top twee te groeien of zich klaar te maken voor mogelijke play‑offs.



De competitie blijft onvoorspelbaar. Messoudi verwijst naar recente verschuivingen in het klassement en benadrukt dat Beerschot zo weinig mogelijk fouten mag maken. “Het kan snel veranderen in deze reeks”, is hij overtuigd. Efficiëntie, discipline en het vermijden van herhaling van eerdere fouten moeten de ploeg op koers houden.