'Veel lof en interesse, maar bod op speler van KAA Gent blijft uit'

Meerdere clubs volgen Samuel Kotto van KAA Gentnauwgezet. Ondanks de toenemende aandacht is er nog geen concreet bod uitgebracht.

Observaties tijdens het toernooi

Het profiel van de verdediger werd voorgesteld aan Trabzonspor, dat op zoek is naar versterking centraal achterin. Turkse scouts bekeken hem uitvoerig tijdens de Afrika Cup en bezorgden hun bevindingen aan de clubleiding. Zij waren onder de indruk van zijn fysieke kracht en defensieve stabiliteit.

Kotto maakte deel uit van de selectie van Kameroen en gebruikte het toernooi om zich te tonen. Zijn beperkte speeltijd bij Gent, 437 minuten in 7 matchen in de JPL, stond zijn prestaties op internationaal niveau niet in de weg.

Interesse uit andere competities

Ook elders in Europa staat hij op de radar. Barcelona waardeert zijn opbouwkwaliteit en zijn vermogen om druk te weerstaan. De voormalige speler van Malmö kan daardoor een drukke transferperiode tegemoetgaan. Zijn contract bij Gent loopt tot 2028.

Africafoot laat weten dat er nog altijd geen formele gesprekken zijn en er ook geen bod werd uitgebracht. Toch houden geïnteresseerde clubs hem in het vizier. Dat past binnen hun bredere strategie om jonge spelers met groeipotentieel vroeg te identificeren.



Zijn geschatte marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt op dit moment één miljoen euro. Voorlopig blijft het echter bij belangstelling, zonder dat een van de geïnteresseerde teams een stap richting onderhandelingen heeft gezet.