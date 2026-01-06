Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro

Jackpot: Cercle Brugge verliest smaakmaker, maar vangt ... negen miljoen euro
Voor Cercle Brugge wordt het opnieuw een zeer interessante wintermercato. Vorige zomer leek er al een topper op vertrekken te staan, maar de deal ging toen uiteindelijk niet door. Nu gaat het er mogelijk wel van komen.

"Voor ons het nooit een optie geweest om hen niet op te stellen", klonk het afgelopen zomer nog bij technisch directeur Luciano Murchio over de transferdossiers van Minda en Nazinho. Die eerste raakte uiteindelijk niet weg, ondanks nadrukkelijke interesse van onder meer Real Betis.

Pittige wintertransfer voor Alan Minda

Bij De Vereniging willen ze de spelers ook niet zomaar tegenhouden en willen ze openlijk communiceren over de stand van zaken. Dat is altijd een mooie zaak. En deze winter lijkt het alsnog tot een transfer te komen voor Minda.

Met Dante Vanzeir werd alvast een nieuwe aanvaller in huis gehaald. Hij komt over van KAA Gent, waardoor er ruimte was om andere spelers eventueel te laten gaan. En als er dan een kans van eens in een leven de revue passeert ...

Negen miljoen euro voor Cercle Brugge

Cercle Brugge heeft een overeenkomst gevonden met Atletico Mineiro uit Brazilië. En dat wordt een zeer pittige transfer, want met bonussen inbegrepen zou de deal wel eens kunnen oplopen tot niet minder dan negen miljoen euro.


Dat heeft ook Het Nieuwsblad weten te bevestigen. De 22-jarige Ecuadoriaan was dit seizoen in zeventien wedstrijden voor De Vereniging al goed voor drie goals en drie assists. Hij is sinds juli 2023 actief bij Cercle Brugge en levert nu dus de jackpot op.

