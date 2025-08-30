Vertrekken er nog sterkhouders bij Cercle Brugge? Technisch directeur geef duiding bij dossier Nazinho

Voor Cercle Brugge lijken het druk te worden op de laatste dagen van de transfermarkt. Onder meer Flavio Nazinho en Alan Minda worden aan een vertrek gelinkt.

Met zijn tweede goal van het seizoen zette Alan Minda vrijdagavond Cercle Brugge op voorsprong na een halfuur. Na doelpunt tegen Westerlo zijn tweede van het seizoen, na zes wedstrijden doet Minda nu al bijna beter dan vorig seizoen.

Toen scoorde de Ecuadoriaan slechts drie keer in 42 wedstrijden, maar nu is hij weer op niveau na een zomer zonder Copa America. De vraag is echter of Minda na de interlandbreak nog bij Cercle Brugge zal voetballen.



"Cercle is mijn thuis, maar ik kan niet zeggen of ik mijn laatste match heb gespeeld of ik na de break hier nog zal zijn. We zien wel", vertaalde technisch directeur Luciano Murchio het Spaanse antwoord van Minda in het Engels.

Vertrekt Nazinho naar Real Betis?

Niet enkel het dossier van Minda ligt op de tafel van Murchio, maar ook dat van Nazinho. Real Betis zou zo'n 6 miljoen euro willen betalen voor de Portugees, die tegen STVV gewoon de volledige wedstrijd speelde.

"Voor ons het nooit een optie geweest om hen niet op te stellen", stelde Murchio. "We onderhandelen met Betis, maar een akkoord is er nog niet. Zolang Flavio bij ons speelt, zal hij ook spelen. En daar gaat hij ook heel professioneel mee om."