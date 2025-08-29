STVV blijft ongeslagen, maar moet tevreden zijn met een punt bij Cercle Brugge

Cercle Brugge en STVV hebben de punten gedeeld in de opener van de zesde speeldag. Na twee goals in de eerste helft, werd er in de tweede helft niet meer gescoord.

Na twee ruime overwinningen tegen Westerlo en Standard ontving Cercle Brugge de ongeslagen leider STVV. Als de Kanaries wonnen, dan bleven ze zeker tot na de interlandbreak aan de leiding in de Jupiler Pro League.

Het was wel de Vereniging dat het sterkst aan de wedstrijd begon, Kokubo moest Ngoura na een kwartier van de 1-0 houden met een kopbal van dichtbij. Hata miste voor STVV dan weer een reuzenkans, hij trapte voor een leeg doel nog over.

Cercle kon zijn sterke start ook omzetten in een doelpunt, na mistasten van Van Helden kon Ngoura zijn spitsbroeder Minda wegsturen. Hij stond nipt onside en trapte aan de eerste paal hoog in doel binnen.

Voor STVV was het de eerste keer dit seizoen dat het op achterstand kwam, maar dat duurde maar acht minuten. Sebaoui kreeg te veel ruimte en hij krulde de bal in de verste hoek binnen. Delanghe zat er nog even aan, maar kon de gelijkmaker niet voorkomen.

Geen goals meer in mindere tweede helft

STVV zette meteen door, Sebaoui trapte een corner naast. Ook Cercle drong nog aan, maar aan de rust was het 1-1. Na de rust wilde STVV meteen doorduwen, Ito stuitte in de eerste minuut al op Delanghe.

Cercle nam daarna weer over, met een kopbal van Ngoura en een trap van Gerkens, maar telkens stond Kokubo pal. Na het uur viel het stil op het vlak van kansen, de duels werden ook wat steviger. Adewumi kwam vijf minuten voor tijd nog dicht bij de 2-1, maar Kokubo ging goed plat.

Gescoord werd er niet meer op Jan Breydel en dus deelden Cercle en STVV de punten. Cercle blijft in de middenmoot met 8 op 18. STVV blijft nog een dag leider, Union kan wel op gelijke hoogte komen als het zondag thuis wint van Anderlecht.