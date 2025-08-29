Datum: 29/08/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 6
STVV blijft ongeslagen, maar moet tevreden zijn met een punt bij Cercle Brugge
Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
Foto: © photonews

Cercle Brugge en STVV hebben de punten gedeeld in de opener van de zesde speeldag. Na twee goals in de eerste helft, werd er in de tweede helft niet meer gescoord.

Na twee ruime overwinningen tegen Westerlo en Standard ontving Cercle Brugge de ongeslagen leider STVV. Als de Kanaries wonnen, dan bleven ze zeker tot na de interlandbreak aan de leiding in de Jupiler Pro League

Het was wel de Vereniging dat het sterkst aan de wedstrijd begon, Kokubo moest Ngoura na een kwartier van de 1-0 houden met een kopbal van dichtbij. Hata miste voor STVV dan weer een reuzenkans, hij trapte voor een leeg doel nog over. 

Cercle kon zijn sterke start ook omzetten in een doelpunt, na mistasten van Van Helden kon Ngoura zijn spitsbroeder Minda wegsturen. Hij stond nipt onside en trapte aan de eerste paal hoog in doel binnen. 

Voor STVV was het de eerste keer dit seizoen dat het op achterstand kwam, maar dat duurde maar acht minuten. Sebaoui kreeg te veel ruimte en hij krulde de bal in de verste hoek binnen. Delanghe zat er nog even aan, maar kon de gelijkmaker niet voorkomen.

Geen goals meer in mindere tweede helft

STVV zette meteen door, Sebaoui trapte een corner naast. Ook Cercle drong nog aan, maar aan de rust was het 1-1. Na de rust wilde STVV meteen doorduwen, Ito stuitte in de eerste minuut al op Delanghe. 

Cercle nam daarna weer over, met een kopbal van Ngoura en een trap van Gerkens, maar telkens stond Kokubo pal. Na het uur viel het stil op het vlak van kansen, de duels werden ook wat steviger. Adewumi kwam vijf minuten voor tijd nog dicht bij de 2-1, maar Kokubo ging goed plat. 

Gescoord werd er niet meer op Jan Breydel en dus deelden Cercle en STVV de punten. Cercle blijft in de middenmoot met 8 op 18. STVV blijft nog een dag leider, Union kan wel op gelijke hoogte komen als het zondag thuis wint van Anderlecht. 

Opstellingen

Cercle Brugge Cercle Brugge
  Speler G Beoordeel
3 Utkus Edgaras 90' -
6 Agyekum Lawrence 65' -
9 Ngoura Steve A 75' -
11 Minda Alan 90' -
15 Magnée Gary 90' -
18 Gerkens Pieter 90' -
20 Nazinho Flavio   90' -
21 Delanghe Maxime   90' -
28 Van der Bruggen Hannes 90' -
37 Diop Edan 90' -
66 Ravych Christiaan 90' -
  Bank G Beoordeel
1 Warleson -  
4 Gomis Dalangunypole -  
8 Erick 25' -
12 Konate Valy -  
17 Adewumi Oluwaseun 15' -
19 Diaby Ibrahima -  
22 Bayo Alama -  
27 De Wilde Nils -  
31 Kone Elhadji -  

STVV STVV
  Speler G Beoordeel
3 Hata Taiga 90' -
6 Yamamoto Rihito 90' -
8 Sissako Abdoulaye A 90' -
9 Ferrari Andres 76' -
10 Sebaoui Ilias 90' -
13 Ito Ryotaro 76' -
16 Kokubo Leobrian 90' -
19 Patris Louis 90' -
20 Van Helden Rein 90' -
26 Musliu Visar 90' -
60 Vanwesemael Robert-Jan   65' -
  Bank G Beoordeel
1 Benachour Illyès -  
5 Taniguchi Shogo 25' -
12 Coppens Jo -  
14 Merlen Ryan 14' -
18 Juklerød Simen -  
21 Lendfers Matt -  
22 Janssens Wolke -  
33 Diriken Alouis -  
38 Matsuzawa Kaito -  
42 Goto Keisuke 14' -
Herbeleef Cercle Brugge - STVV
📷 'Vertrekt hij dan toch nog? Deze club lijkt het meest interesse te hebben in Alan Minda'

23:00

De toekomst van Alan Minda bij Cercle Brugge staat ter discussie. Meerdere clubs uit diverse competities tonen concrete belangstelling voor de 22-jarige vleugelspeler, wat ...

Vooraf

LIVE: Stoomt leider STVV ook door op het veld van Cercle Brugge?

10:15

Voor de opener van de zesde speeldag ontvangt Cercle Brugge leider STVV? Blijven de Kanaries aan de leiding of smeert de Vereniging hen hun eerste nederlaag aan?

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 30/08 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 30/08 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 30/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 31/08 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 31/08 Standard Standard
Union SG Union SG 31/08 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 31/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
