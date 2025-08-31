OH Leuven OH Leuven
Datum: 31/08/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 6
OHL houdt de punten thuis tegen Standard na klungelige owngoal van Dierckx in matige wedstrijd
Foto: © photonews

Vincent Euvrard stond voor het eerst aan het roer bij Standard. Thomas Henry kwam terug in de ploeg en ook Daan Dierckx stond aan de aftrap. Bij OHL kwamen Lakomy en Vlietinck in de ploeg ten koste van Gil en George.

Op de zesde speeldag ontving OH Leuven Standard in het King Power at Den Dreef Stadion. Voor Vincent Euvrard was het de eerste wedstrijd als coach van Standard. In 2019 stond hij nog aan het roer bij OHL.

Dramatische eerste helft

De eerste helft deed pijn aan de ogen. Beide clubs speelden niets klaar en zorgden voor een rampzalige eerste 45 minuten. Eén schot tussen de palen van Terho was de enige statistiek. Epolo raapte die bal makkelijk op.

In de tweede helft kozen zowel Hubert als Euvrard voor dezelfde elf. Die van Standard deden het de tweede helft iets beter, maar goede kansen kwamen nog steeds niet tot stand.

Na 65 minuten was er de eerste goede kans van de wedstrijd. De debuterende Lakomy trapt goed naar doel en Epolo moet uitpakken met een goede redding. De doelman werkt de bal in hoekschop.

Knullige owngoal

Schrijvers trapt die hoekschop op het hoofd van Standard-verdediger Daan Dierckx, die de bal pardoes in eigen doel kopt. Ook Epolo heeft hier boter op het hoofd. De doelman had de bal kunnen plukken.

Invaller Ikwuemesi stuitte nog op Epolo, maar Standard kon geen gevaar meer creëren. Een ondermaatse wedstrijd van beide clubs eindigde zo in 1-0. Vooral voor Standard is het tijd om te herbronnen.

Door het verlies in Leuven blijft Standard achter met nul op negen. Een zure balans voor de mannen van Euvrard. OHL behaalt gouden punten en schuift op in het klassement naar een voorlopige negende plaats.

Opstellingen

OH Leuven OH Leuven
  Speler G Beoordeel
1 Leysen Tobe 90' -
3 Dussenne Noë 90' -
5 Ominami Takuma   90' -
8 Schrijvers Siebe   90' -
9 Karim Traoré Abdoul 73' -
11 Terho Casper 61' -
22 Mijatovic Jovan 86' -
24 Lakomy Lukasz 73' -
28 Pletinckx Ewoud 90' -
30 Akimoto Takahiro 90' -
77 Vlietinck Thibault   61' -
  Bank G Beoordeel
4 Verstraete Birger 29' -
6 George Wouter -  
7 Verlinden Thibaud -  
10 Maziz Youssef 17' -
16 Prévôt Maxence Andre -  
19 Ikwuemesi Chukwubuikem 17' -
33 Maertens Mathieu 4'  
34 Nyakossi Roggerio -  
99 Opoku Davis 29' -

Standard Standard
  Speler G Beoordeel
1 Epolo Matthieu 90' 7
7 Mohr Tobias 68' 6
8 Mehssatou Nayel 69' 5
9 Henry Thomas 90' 5
13 Fossey Marlon   90' 6
17 Said Rafiki 90' 7
23 Ilaimaharitra Marco   90' 6
24 Homawoo Josué 61' 6
29 Dierckx Daan  90' 6
88 Lawrence Henry 75' 6
94 Nielsen Casper 75' 5
  Bank G Beoordeel
6 Sahabo Hakim 15' 5
11 Abid Adnane 22' 6
14 Kuavita Leandre -  
19 René Mitongo -  
20 Karamoko Ibrahim -  
21 Pirard Lucas -  
22 Calut Alexandro 15' 6
25 Hautekiet Ibe 29' 5
27 El Hankouri Mohamed 21' 5
