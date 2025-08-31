Union SG Union SG
2-0
Anderlecht Anderlecht
usgUnion SG
andAnderlecht
Raul Florucz (pen) 4'
1-0
Promise David 90+1'
2-0
Datum: 31/08/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 6
Penalty na 3 minuten beslist Union-Anderlecht: paars-wit eindigt met negen, woedende supporters eisen ontslag
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Dudenpark
| 207 reacties
Penalty na 3 minuten beslist Union-Anderlecht: paars-wit eindigt met negen, woedende supporters eisen ontslag
Foto: © photonews

De achtste verplaatsing naar Union werd voor Anderlecht weer een martelgang. Na drie minuten stonden ze al op achterstand en daar konden ze niks meer aan veranderen. Integendeel, ze eindigden de match nog met negen. Een dramatische augustusmaand maakt dat het kruitvat helemaal op ontploffen staat.

Anderlecht leeft op een kruitvat en dat werd nog maar eens duidelijk tegen Union. De fans zijn niet van plan te rusten tot voorzitter Wouter Vandenhaute opstapt. Er is maar een kleine vonk nodig om de bom te laten ontploffen. Want laten we eerlijk zijn: als Anderlecht straks nog Kasper Dolberg verkoopt, mogen ze hun seizoen zo goed als vergeten.

Hasi moet al na kwartier wijzigen

Tegen Union stond Luis Vazquez in de spits en buiten een afgekeurde goal was die amper te zien. Leysen en Burgess hadden hem in hun achterzak steken. Het is nu niet dat de Argentijn veel vertrouwen uitstraalt. En eens de duels harder worden, is hij al helemaal onzichtbaar.

Dat geldt trouwens voor heel Anderlecht. Al na drie minuten stonden ze op achterstand. Hey liet zich kinderlijk makkelijk opzij zetten en Degreef - waarom stond die nu ook alweer rechtsback? - ging domweg in de tackle op Niang. Die ging natuurlijk met veel plezier over het been. Penalty en Raul liet die niet liggen.

De match moest nog goed en wel beginnen of Anderlecht moest al achtervolgen. Toch een rare keuze om Degreef tegen sneltrein Niang te zetten. Zo snel is het Neerpede-product immers niet. Al na een kwartier moest hij met Angulo van plaats wisselen en schakelde Hasi over naar een vijfmansverdediging... Tja...

Anderlecht had kansen

Anderlecht had ook wel een paar heel goeie kansen. Scherpen haalde een inzet van Hazard eruit na een mooie combinatie, Huerta trof de paal en een goal van Vazquez werd afgevlagd voor buitenspel. Als u dit leest en denkt dat Anderlecht mee deed, dan hebt u wel een vertekend beeld.

Union domineerde op alle vlakken. Hun kansen waren even goed en talrijker. Rodriguez en Khalaili hadden de voorsprong zelfs altijd moeten uitdiepen. In de tweede helft probeerde Anderlecht de bakens te verzetten, maar met veel te weinig inspiratie en creativiteit.

Ze rekenden telkens op een actie van hun vleugelspelers of van Hazard, maar die werden professioneel ontschadelijk gemaakt door Burgess en co. Zo breng je Union niet in de problemen. In de hele tweede helft zagen we zo geen kans die naam waardig. 

Anderlecht-fans leggen match stil

Union vond de 1-0 goed genoeg, gezien met hoeveel gemak ze die voorsprong verdedigden. In de laatste 20 minuten volgden er op 3 minuten tijd ook nog twee rode kaarten voor Saliba en Angulo. Op de counter maakte David er nog 2)0 van. 

Het sein voor de Anderlecht-fans om massaal naar de rand van het veld te stormen en met een rookbom het spel stil te leggen. De onrust groeit enkel. En het ziet er niet naar uit dat de fans gaan stoppen voor Vandenhaute weg is.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Union SG Union SG
  Speler G Beoordeel
4 Rasmussen Mathias   90' -
8 Zorgane Adem 90' -
10 Ait El Hadj Anouar 85' -
13 Rodriguez Kevin 62' -
16 Burgess Christian 90' -
22 Niang Ousseynou 90' -
25 Khalaili Anan 90' -
26 Sykes Ross 90' -
30 Florucz Raul 74' -
37 Scherpen Kjell 90' -
48 Leysen Fedde 90' -
  Bank G Beoordeel
1 Chambaere Vic -  
3 Barry Mamadou Thierno -  
5 Mac Allister Kevin -  
7 Fuseini Mohammed 16' -
12 David Promise 28' -
18 Kavlashvili Giorgi -  
19 François Guillaume -  
20 Giger Marc 5'  
21 Castro-Montes Alessio -  
31 Makaté Cristian -  

Anderlecht Anderlecht
  Speler G Beoordeel
3 Hey Lucas 90' -
6 Augustinsson Ludwig 90' -
11 Hazard Thorgan   90' -
13 Saliba Nathan-Dylan     81' -
19 Angulo Nilson     83' -
20 Vazquez Luis 73' -
21 Huerta César   73' -
24 Llansana Enric 66' -
26 Coosemans Colin 90' -
55 Kana Marco 90' -
83 Degreef Tristan 84' -
  Bank G Beoordeel
4 Simic Jan-Carlo -  
10 Verschaeren Yari -  
12 Dolberg Kasper 17' -
16 Kikkenborg Mads -  
29 Stroeykens Mario 17' -
54 Sardella Killian 6'  
58 Özcan Yasin -  
73 Imbrechts Joachim -  
74 De Cat Nathan 24' -
79 Maamar Ali -  
Herbeleef Union SG - Anderlecht
Enorme positiviteit bij Anderlecht-speler na dramatische augustusmaand, hij heeft ook boodschap voor woedende fans

Enorme positiviteit bij Anderlecht-speler na dramatische augustusmaand, hij heeft ook boodschap voor woedende fans

21:10

Een Europese uitschakeling, een verlies tegen Zulte Waregem en voor de zoveelste keer verloren op het veld van Union. De maand augustus is er één om snel te vergeten bij An...

Vooraf

LIVE: Union in de flow, bij Anderlecht zullen de supporters de druk nog héél wat hoger leggen

LIVE: Union in de flow, bij Anderlecht zullen de supporters de druk nog héél wat hoger leggen

10:44

Union ontvangt zondagavond Anderlecht in het Joseph Marienstadion voor een nieuwe editie van het Brusselse derby. De landskampioen komt met vertrouwen aan de aftrap na een ...

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved