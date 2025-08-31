Penalty na 3 minuten beslist Union-Anderlecht: paars-wit eindigt met negen, woedende supporters eisen ontslag

De achtste verplaatsing naar Union werd voor Anderlecht weer een martelgang. Na drie minuten stonden ze al op achterstand en daar konden ze niks meer aan veranderen. Integendeel, ze eindigden de match nog met negen. Een dramatische augustusmaand maakt dat het kruitvat helemaal op ontploffen staat.

Anderlecht leeft op een kruitvat en dat werd nog maar eens duidelijk tegen Union. De fans zijn niet van plan te rusten tot voorzitter Wouter Vandenhaute opstapt. Er is maar een kleine vonk nodig om de bom te laten ontploffen. Want laten we eerlijk zijn: als Anderlecht straks nog Kasper Dolberg verkoopt, mogen ze hun seizoen zo goed als vergeten.

Hasi moet al na kwartier wijzigen

Tegen Union stond Luis Vazquez in de spits en buiten een afgekeurde goal was die amper te zien. Leysen en Burgess hadden hem in hun achterzak steken. Het is nu niet dat de Argentijn veel vertrouwen uitstraalt. En eens de duels harder worden, is hij al helemaal onzichtbaar.

Dat geldt trouwens voor heel Anderlecht. Al na drie minuten stonden ze op achterstand. Hey liet zich kinderlijk makkelijk opzij zetten en Degreef - waarom stond die nu ook alweer rechtsback? - ging domweg in de tackle op Niang. Die ging natuurlijk met veel plezier over het been. Penalty en Raul liet die niet liggen.

De match moest nog goed en wel beginnen of Anderlecht moest al achtervolgen. Toch een rare keuze om Degreef tegen sneltrein Niang te zetten. Zo snel is het Neerpede-product immers niet. Al na een kwartier moest hij met Angulo van plaats wisselen en schakelde Hasi over naar een vijfmansverdediging... Tja...

Anderlecht had kansen

Anderlecht had ook wel een paar heel goeie kansen. Scherpen haalde een inzet van Hazard eruit na een mooie combinatie, Huerta trof de paal en een goal van Vazquez werd afgevlagd voor buitenspel. Als u dit leest en denkt dat Anderlecht mee deed, dan hebt u wel een vertekend beeld.

Union domineerde op alle vlakken. Hun kansen waren even goed en talrijker. Rodriguez en Khalaili hadden de voorsprong zelfs altijd moeten uitdiepen. In de tweede helft probeerde Anderlecht de bakens te verzetten, maar met veel te weinig inspiratie en creativiteit.

Ze rekenden telkens op een actie van hun vleugelspelers of van Hazard, maar die werden professioneel ontschadelijk gemaakt door Burgess en co. Zo breng je Union niet in de problemen. In de hele tweede helft zagen we zo geen kans die naam waardig.

Anderlecht-fans leggen match stil

Union vond de 1-0 goed genoeg, gezien met hoeveel gemak ze die voorsprong verdedigden. In de laatste 20 minuten volgden er op 3 minuten tijd ook nog twee rode kaarten voor Saliba en Angulo. Op de counter maakte David er nog 2)0 van.

Het sein voor de Anderlecht-fans om massaal naar de rand van het veld te stormen en met een rookbom het spel stil te leggen. De onrust groeit enkel. En het ziet er niet naar uit dat de fans gaan stoppen voor Vandenhaute weg is.