Venijn zit in de absolute staart: Goore knalt KAA Gent diep in blessuretijd naar een puntje tegen Club Brugge

KAA Gent en Club Brugge hebben na een zinderende wedstrijd de punten tegen elkaar gedeeld. De gelijkmaker viel pas in minuut 97 in een match die ook een kwartier werd stilgelegd.

Club Brugge beleefde een geweldige week met de 6-0 tegen het Schotse Rangers in de voorrondes van de Champions League. Het mag zo de komende maanden in het kampioenenbal aantreden tegen absolute topclubs.

Nicky Hayen had dan ook weinig redenen om te gaan morrelen aan zijn basiself. Nordin Jackers kreeg in doel wel de voorkeur op Simon Mignolet - het roteren in doel gaat rustig verder dit seizoen bij blauw-zwart, zoals verwacht.

Club Brugge op een wolk tegen KAA Gent

KAA Gent speelde vorige week niet, omdat de match tegen Gent werd uitgesteld door het Europese avontuur van paars-wit. Ivan Leko kreeg zo twee weken om te bouwen en veranderde op drie plaatsen in vergelijking met Mechelen: Es-Saoubi en Kadri kregen hun eerste basisplaats, ook Sonko kwam in de ploeg.

Bij de rust stond het nog steeds 0-0 in een vrij evenwichtige wedstrijd. De bezoekers hadden weliswaar het balbezit, maar het was de thuisploeg die er een paar keer vervaarlijk uitkwam. Kadri liet meteen flukse beentjes zien, Sonko was erg ongelukkig in zijn voorzetten en in de afwerking.

Delorge moest een bal van de lijn werken, Kadri werd een keertje op de rand van de zestien foutief gestopt: de thuisfans hoopten op een strafschop, de bezoekers op de 0-1. Beide keren kwam de VAR niet tussen en zo bleef het bij een brilscore bij de rust.

Club Brugge had nog niet de bravoure laten zien die het tegen Rangers wel liet zien - een Slag om Vlaanderen is geen wedstrijd om 30 of 35 miljoen euro natuurlijk, maar toch. Dat de derby pittig is en blijft, was ook te zien aan de fans.

Match even stilgelegd door ref D'Hondt

Nadat Hans Vanaken kort na rust na een knappe Brugse actie heel makkelijk de 0-1 tegen de touwen kon drukken, probeerde Gent wat meer door te drukken. Daarbij speelden de bezoekers het professioneel uit, waarop de fans van Gent de match even lieten stilleggen door het gooien van een aantal bekertjes naar Jackers en ref D'Hondt.

De fans gingen er na de reprise nog eens tien minuten achter staan. De kopbal van Kanga was een verwittiging, de harde pegel van Goore in minuut 97 zorgde alsnog voor een puntje voor de fans. Dat vierden de supporters als een overwinning.