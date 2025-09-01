'Groot bod op Onyedika vanuit Duitsland: Club Brugge hakt knoop door'

Bij Club Brugge is het tot het laatste moment van de zomermercato zeer spannend. En dus zouden er de komende uren nog transfers kunnen gebeuren aan uitgaande zijde. Zowel Ordonez als Onyedika stonden nog nadrukkelijk in de belangstelling.

Joel Ordonez en Marseille? Dat ging niet door. Maar er waren nog andere kapers op de kust voor de Bruggeling, die voorlopig niet is vertrokken.

En in het geval van Onyedika was het Eintracht Frankfurt dat de laatste paar dagen steeds nadrukkelijker werd in de aandacht. Het deed zelfs een bod en wilde ook maandag nog de deal in orde brengen.



Ordonez én Onyedika blijven in Brugge

In beide gevallen lijkt het er echter op dat er geen overeenkomst zal worden gesloten. Club Brugge zou hebben besloten om beide spelers te gaan houden.

🇳🇬 Raphaël Onyedika's deal in stand by. SGE wants to finalize an attacking player and will decide about the amount of the bid they offer in function of the budget spent on the front of the attack... more time advance, more chances are high to see the Nigerian staying in Club… pic.twitter.com/qM5CkIjT4K — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) September 1, 2025

Met de League Phase van de Champions League indachtig willen ze de nodige kwaliteit in het team houden. Daarbij horen dus ook Ordonez en Onyedika, die in de centrale as hun belang kunnen hebben.

Volgens Sacha Tavolieri heeft Club Brugge nog een ultiem Duits bod op Onyedika geweigerd, omdat ze hem gewoon willen houden het komende seizoen. Nog enkele uren (bang) afwachten.