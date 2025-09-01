KAA Gent wil nieuwe aanvaller maar biedt te weinig: spits weigert nog te trainen

KAA Gent wil nog toeslaan op de transfermarkt en heeft zijn zinnen gezet op spits Rafiu Durosinmi (22). De Nigeriaan van Viktoria Plzn weigert intussen te trainen om een transfer af te dwingen.

KAA Gent is nog steeds op zoek naar versterking vooraan. Ivan Leko hamerde er lang op dat hij dringend nieuwe spelers nodig had. Ondertussen zijn er al een aantal gearriveerd.

Maar de Buffalo's denken nog niet aan stoppen. Ze zouden zich vooraan nog willen versterken en hebben hun doelwit ook al uitgekozen. Het gaat om Rafiu Durosinmi.



Durosinmi is een 22-jarige Nigeriaan die in de spits speelt bij Viktoria Plzn. Gent heeft volgens transferexpert Rudy Galetti al een eerste bod gedaan op de speler.

Dat vonden de Tsjechen te laag, zij willen meer voor Durosinmi. Transfermarkt schat zijn waarde overigens op 7 miljoen euro. Hoeveel de aanbieding van Gent bedraagt is niet geweten.

Maar bij Plzn lijkt de situatie wat uit de hand te lopen. Durosinmi wil enorm graag naar KAA Gent en probeert zijn transfer nu te forceren. De spits weigert nog te trainen met zijn huidigde werkgever... Wordt ongetwijfeld vervolgd.