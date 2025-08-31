Ongezien: Lothar D'Hondt legt KAA Gent - Club Brugge stil ... voor één extra bekertje

De wedstrijd tussen KAA Gent en Club Brugge is een dikke tien minuten voor het einde stilgelegd. Supporters van de Buffalo's hadden een aantal bekertjes op het veld gegooid, waarop Lothar D'Hondt iedereen (voor even) naar binnen stuurde.

KAA Gent wilde na de 0-1 van Hans Vanaken nog voor de gelijkmaker gaan en begin steeds meer aan te vallen. De spelers van Club Brugge wilden dan weer de wedstrijd professioneel uitspelen.

Daarbij hoorden uiteraard ook een aantal blessurebehandelingen. Toen doelman Nordin Jackers pijn had aan het scheenbeen bij een redding, gingen een aantal fans van Gent bekertjes naar hem toegooien.

Extra bekertje doet Gent de das om

Lothar D'Hondt greep in en riep Hans Vanaken en Davy Roef meteen bij zich. In het stadion was ook meteen te horen dat er niet verder gegooid mocht worden, want dat anders de spelers naar binnen zouden worden gestuurd.

Waarop er nog één extra bekertje naar de voeten van de ref zelf werd gegooid door de boze thuisaanhang. Genoeg reden voor D'Hondt om de match meteen af te fluiten en de spelers volgens het protocol voor een aantal minuten naar binnen te sturen.

Dus bij een eerste flesje op het veld wordt de wedstrijd gestaakt??!!??

Zeer vreemd.#GNTCLU — Kjell Theunis (@KjellTheunis) August 31, 2025