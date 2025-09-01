Er ontbreekt slechts één ding bij KAA Gent

KAA Gent pakte tegen Club Brugge een nuttig puntje. Met 5 op 15 zijn ze nog niet waar ze willen zijn, maar tegen blauw-zwart was er wel grinta, mentaliteit en bijwijlen ook goed voetbal. Siebe Van Der Heyden was dan ook een tevreden verdediger.

"Ik denk dat we wel een punt verdienden voor de manier waarop we speelden en er bleven voor gaan", aldus Siebe Van Der Heyden in zijn reactie bij ons in de catacomben van de Planet Group Areana na de wedstrijd. 

Siebe Van Der Heyden spreekt over wedstrijden bij KAA Gent

"Club Brugge kreeg wel wat kansen op de 0-2, maar echt grote kansen waren daar niet bij. Een puntje is niet verkeerd op basis van de mentaliteit die we hebben laten zien."

Die mentaliteit? Daar mogen ze coach Ivan Leko voor danken: "Iedereen weet wel wat voor coach hij is. Iedereen zag hem ook bezig als speler, hij kan het niet laten om zo vurig te blijven en hij wil altijd meedoen aan het spel."

KAA Gent is op de goede weg, maar ...

Toch is het bilan met 5 op 15 nog steeds vrij mager: "De punten zijn wat uitgebleven tot dusver. We verdienen in sommige wedstrijden ook meer dan een punt", aldus nog de centrale verdediger.

"Maar als we zo blijven verbeteren en progressie boeken, dan zullen de punten wel volgen. We maken elke week progressie. De resultaten kunnen beter, maar we zijn op de goede weg."

