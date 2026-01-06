KAA Gent komt met belangrijk update over Matisse Samoise na kruisbandblessure

KAA Gent won eind december in eigen huis de laatste wedstrijd van 2025 met 2-0 van KVC Westerlo. In het slot van de wedstrijd viel er echter wel nog een serieuze domper op de feestvreugde te noteren.

Matisse Samoise probeerde in het slot van de wedstrijd nog een actie op te zetten en voorbij Tuur Rommens te raken, maar daarbij misstapte hij zich compleet. De rechterflankverdediger ging meteen naar de grond.

Matisse Samoise maandenlang buiten strijd

Het was einde wedstrijd én einde seizoen voor hem, want er werd een kruisbandletsel vastgesteld bij de vleugelverdediger van KAA Gent. Op die bewuste zaterdagavond was al duidelijk voor iedereen dat het er niet goed uit zag.

"Het zou heel jammer zijn, want Matisse Samoise is heel belangrijk voor de groep. Hij heeft de voorbije weken heel hard gewerkt om de ploeg op de rails te helpen krijgen", zag Rik De Mil het toen ook al heel somber in.

Vleugelverdediger KAA Gent met succes onder het mes

Een dag later werd het slechte nieuws bevestigd: Samoise zal maanden en maanden buiten strijd zijn. Ondertussen is er wel een eerste stapje gezet in de revalidatie, want de speler van De Buffalo's is geopereerd.

"Matisse Samoise is vandaag geopereerd aan de voorste kruisband van zijn rechterknie. De ingreep is succesvol verlopen. KAA Gent dankt dokter Pieter Byn voor de goeie zorgen en wenst Matisse een vlot herstel!", aldus Gent in een post op de sociale media.



