Officieel: JPL-club stelt zijn nieuwe coach aan

Hans Cornelis kreeg drie wedstrijden om de directie van Charleroi te overtuigen van zijn kunnen. Na een 5 op 9 tegen Union, Genk en Anderlecht werd hij nu ook officieel aangesteld als hoofdtrainer, al was dat al even duidelijk.

Charleroi zocht een nieuw gezicht voor zijn bank sinds het vertrek van Rik De Mil naar Gent. In afwachting nam Hans Cornelis het roer over. De club wilde afwachten voordat er werd beslist over de nieuwe coach op langere termijn.

Periode van twijfelen en kijken alvorens knoop werd doorgehakt

Het bestuur nam de tijd om te analyseren, te bespreken en te twijfelen. Verschillende pistes waren onderzocht, maar Charleroi wilde liever kijken wat er intern gebeurde. En zien wat Cornelis op het veld kon doen.

Het hele verhaal speelde zich af in drie wedstrijden: Union Saint-Gilloise, KRC Genk en Anderlecht. Twee gelijke uitslagen en één overwinning waren genoeg om Mehdi Bayat en zijn directie te overtuigen: de 5 op 9 was misschien zelfs onverhoopt.

Het is bevestigd door Bayat

Dinsdagavond is de uitspraak gevallen. Cornelis is officieel aangesteld als hoofdtrainer. In zijn communiqué heeft de club hem gefeliciteerd toegewenst en veel succes voor de toekomst. Dat staat te lezen op de webstek van de club.


Charleroi staat elfde in de stand, maar de club mikt op de top zes tegen het einde van het seizoen. De directie wil meespelen voor de Champions' Play-offs. Als de laatste tien wedstrijden de marstabel van 5 op 9 wordt gehandhaafd, zou dat ook zomaar kunnen.

