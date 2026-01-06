📷 'Man United kijkt voor terugkeer van legendarische trainer'

Manchester United heeft na het ontslag van Rúben Amorim een belangrijke beslissing te nemen. De club onderzoekt verschillende opties om het seizoen af te maken.

Interne evaluatie gestart

Na het vertrek van Amorim is binnen de club een intern proces opgestart om de mogelijkheden voor de korte termijn te analyseren. Daarbij worden zowel tijdelijke als structurele oplossingen bekeken. De bedoeling is om snel duidelijkheid te scheppen over de sportieve leiding tot het einde van het seizoen.

Volgens transferjournalist Fabrizio Romano is de club op de hoogte van de bereidheid van Ole Gunnar Solskjær om terug te keren. De voormalige trainer staat open voor een contract van zes maanden. Hij zou in die periode willen fungeren als interim‑coach om stabiliteit te bieden tot een definitieve keuze wordt gemaakt.

Korte termijn versus lange termijn

Manchester United onderzoekt momenteel welke aanpak het meest geschikt is. De club wil eerst een tijdelijke oplossing bepalen, waarna vanaf juni een vaste manager wordt aangesteld. Die tweefasenstrategie moet vermijden dat overhaaste beslissingen worden genomen.

De Noor geldt als een van de kandidaten voor de tussenperiode. Zijn eerdere ervaring bij de club en zijn beschikbaarheid maken hem een realistische mogelijkheid. De clubleiding weegt zijn kandidatuur af tegen andere interne en externe opties.

De komende weken zijn cruciaal voor de sportieve planning. De club wil een oplossing die zowel rust brengt als voldoende flexibiliteit laat voor een structurele aanstelling in de zomer. De evaluatie loopt en verdere stappen worden binnenkort verwacht.



