Dit moet de volgende 'chouchou' van Anderlecht worden, waarschijnlijk nog dit seizoen

Foto: © photonews

In het plan van Anderlecht is inbegrepen dat er elk seizoen twee à drie spelers uit de jeugdopleiding moeten doorgroeien naar de A-ploeg. Diegenen die bij de RSCA Futures zich al bewezen hebben. Voor eentje gaat het echter bijzonder snel.

Joshua Nga Kana speelde vorig seizoen immers nog bij de Elite U18 van Anderlecht. Dit seizoen startte hij bij de Futures, waar hij in een mum van tijd een basisplaats veroverde. Intussen zit de 16-jarige er al aan drie goals en twee assists. 

Joshua Nga Kana gaat dit seizoen nog zijn debuut maken

Vreemd is dat allemaal niet, want Nga Kana - bij de jeugd nog gekend als Joshua Bethume - is één van de grootste talenten die Neerpede te bieden heeft. Niet enkel qua technische kwaliteiten, maar ook qua fysiek. Ondanks zijn beperkte grootte verzekert men ons dat hij heel stevig op zijn voeten staat. 

Om maar even te vergelijken met bijvoorbeeld Rayane Bounida: bij Anderlecht vinden ze Nga Kana op 16-jarige leeftijd wel klaar om met de grote jongens mee te doen. En dat is exact het plan: na de stage wordt hij normaal gezien een volwaardig lid van de A-kern. 

Mogelijk speelt hij zijn matchen wel nog bij de Futures, maar de bedoeling is om hem voltijds te laten meetrainen met de A-ploeg. En er wacht hem ook een nieuw en verbeterd contract, want paars-wit wil hem verlengen tot 2028. Meer is niet mogelijk gezien zijn leeftijd.

Anderlecht wil zijn contract verlengen

De buitenlandse topclubs liggen immers al op de loer. De vraag is waar Hasi hem wil gebruiken. Want de vraag is niet of hij zijn debuut gaat maken dit seizoen, maar wel wanneer. Nga Kana kan heel veel posities aan en hij heeft alles wat nodig is om een chouchou in het Lotto Park te worden: techniek, scorend vermogen en overzicht. 

Hij kan op de flank spelen, maar is eigenlijk een tien die het spel kan verdelen. In het systeem van Hasi betekent dat dat hij in 'the pocket' terecht komt. Daar waar Hazard en Bertaccini nu spelen. Voor die twee is er momenteel geen concurrentie, dus hij zou goed van pas komen. 

Na Nathan De Cat moet hij de volgende tiener worden die het publiek op de banken krijgt. Het talent en het lichaam zijn er in ieder geval al. En naar wat we horen is Besnik Hasi een fan...

