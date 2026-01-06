Lommel SK kondigt opmerkelijke uitgaande transfer aan

Lommel SK staat voorlopig op de vierde plek in de Challenger Pro League en mag zo nog steeds dromen van de promotie. Dat doel zullen de Limburgers wel proberen te realiseren zonder deze pion.

Lommel maakt op de clubwebsite namelijk bekend dat het afscheid neemt van John Montaño. Tijdelijk dan toch, want de 19-jarige aanvaller wordt tot eind 2026 verhuurd aan zijn ex-club, Independiente Medellín.

Montaño belandde bijna exact een jaar geleden bij Lommel, maar kwam er voorlopig slechts tot veertien optredens. Hij kon daarin geen enkel doelpunt maken. In Colombia moet hij bij zijn jeugdclub nu meer speelminuten verzamelen.

Een bekende omgeving moet Montaño helpen

"Een jaar geleden kwam John naar Lommel om hier zijn eerste stappen in het Europese voetbal te zetten", zegt Sportief Directeur Jeffrey van As.

"Gezien zijn jonge leeftijd, zijn wij van mening dat het op dit moment beter is om hem tijdelijk terug te laten keren naar een voor hem bekende omgeving, met mensen die hij al kent."



"Op deze manier kan hij zichzelf beter ontwikkelen en stappen maken als voetballer. Wij gaan zijn ontwikkeling met interesse volgen", aldus Van As. Montaño heeft nog een contract tot midden 2030 bij Lommel.