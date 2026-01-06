Charleroi verbaast: Fellaini na amper drie wedstrijden alweer weg

Sporting Charleroi verraste midden december door Marouane Fellaini binnen te halen als sportief adviseur. Maar nog geen maand later vertrekt de ex-Rode Duivel er nu alweer.

Fellaini is ondertussen voetballer af en woont en leeft in Dubai. Maar in december was hij naar eigen zeggen om familiale redenen in België en bewees hij Mehdi Bayat een vriendendienst door de Zebra's te helpen.

Charleroi bedankt Fellaini

Enkele weken later zwaait Fellaini echter alweer af, schrijft Charleroi op zijn website. De samenwerking tussen beide partijen is afgelopen.

"De voormalige Rode Duivel (87 interlands) stelde al zijn ervaring ten dienste van de groep onder leiding van Hans Cornelis tijdens de laatste drie wedstrijden van december", klinkt het.

"Zijn aanwezigheid was een echte aanwinst, zowel op sportief als op menselijk vlak, voor de staf en de spelers", voegt Charleroi toe.



"Sporting Charleroi wil Marouane hartelijk bedanken voor zijn houding, zijn betrokkenheid, zijn constante steun en de waardevolle hulp die hij de groep tijdens deze periode heeft geboden."