Datum: 30/08/2025 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 6
Westerlo smeert Antwerp eerste nederlaag van het seizoen aan: Doumbia zal niet goed slapen
Brandon Morren
Brandon Morren vanuit 't Kuipje
Foto: © photonews

Westerlo heeft Antwerp zijn eerste nederlaag van het seizoen aangesmeerd. Na een spectaculaire partij werd het 2-0 in de Kempen.

KVC Westerlo ontving zaterdag Antwerp in 't Kuipje. Antwerp-coach Stef Wils voerde drie wissels door: Benitez, Verstraeten en Adekami komen in de ploeg. Bij Westerlo startten Kimura en Piedfort. Antwerp had dit seizoen nog niet verloren en wou zijn ongeslagen reeks graag verderzetten in de Kempen. 

Beide ploegen begonnen scherp aan de wedstrijd met aanvallende intenties. Het was mooi om te zien dat iedereen op het veld naar offensieve oplossingen zocht. Toch bleven grote kansen lang uit. Antwerp leek iets meer controle te hebben, maar de thuisploeg was het gevaarlijkste.

Sakamoto bevrijdt Westerlo

Net voor het halfuur kon Isa Sakamoto de ban breken. Na wat geharrewar bracht hij de Kemphanen op voorsprong. 't Kuipje ontplofte terwijl duidelijk werd dat Antwerp toch iets meer kwaliteit aan de bal  mocht beginnen brengen.

Het doelpunt deed deugd: na de 1-0 nam Westerlo de wedstrijd volledig in handen. Antwerp was nergens meer. Maar plots legde Boterberg de bal op de stip voor een fout die er geen was op Adekami. De VAR liet hem naar het scherm kijken, waarna de ref terugkwam op zijn foutieve beslissing.

The Great Old begon met meer enthousiasme aan de tweede helft en kon meer in de aanval gaan, al was dat zonder echt gevaar te tonen. Beide ploegen bleven er wel goed voor gaan. Net na een grote kans voor Antwerp leek Alcocer er 2-0 van te maken.

Doumbia mist strafschop, Piedfort stelt de zege veilig

De aanvaller kreeg een sluw balletjes van Sakamoto, dribbelde Thoelen en legde mooi binnen. Alleen keurde Boterberg het doelpunt snel af voor buitenspel. De hoop bleef dus leven bij The Great Old. En terecht, want zo'n 20 minuten voor het einde van de partij kreeg Antwerp een strafschop.

Hands van Kimura en dus ging de bal op de stip. Doumbia knalde maar Westerlo-doelman Jungdal liet het stadion ontlpoffen door de penalty te redden. Goed zal Doumbia niet slapen want enkele minuten later maakte Piedfort er via een knappe counter 2-0 van.

Antwerp kon niets meer aan de score veranderen en leed daardoor zijn eerste nederlaag van het seizoen. Westerlo kan na twee nederlagen opnieuw winnen.

Opstellingen

Westerlo Westerlo
  Speler G Beoordeel
5 Kimura Seiji 90' -
13 Sakamoto Isa 90' -
22 Reynolds Bryan 90' -
25 Rommens Tuur 90' -
34 Haspolat Dogucan 90' -
39 Van Den Keybus Thomas 77' -
40 Bayram Emin 90' -
46 Piedfort Arthur 90' -
77 Alcocer Josimar A   85' -
90 Nacho Ferri   85' -
99 Jungdal Andreas 90' -
  Bank G Beoordeel
4 Fixelles Mathias 13' -
7 Sayyadmanesh Allahyar 5'  
8 Sydorchuk Sergiy -  
10 Cordero Antoñito -  
11 Mebude Adedire -  
14 Vaesen Kyan 5'  
18 Yow Griffin -  
30 Vanlangendonck Koen -  
33 Neustädter Roman -  

Antwerp Antwerp
  Speler G Beoordeel
Al-Sahafi Marwan 78' -
15 Thoelen Yannick 90' -
16 Benítez Mauricio 45' -
18 Janssen Vincent 90' -
20 Doumbia Mahamadou   90' -
21 Verstraeten Andreas   90' -
22 Adekami Farouck 65' -
23 Bijl Glenn 45' -
24 Somers Thibo 90' -
26 Bozhinov Rosen 90' -
33 Van Den Bosch Zeno 90' -
  Bank G Beoordeel
Nozawa Taishi Brandon -  
Kouyaté Kiki 45' -
2 Corbanie Kobe -  
7 Kerk Gyrano   45' -
19 Urinboev Mukhammadali 25' -
30 Scott Christopher -  
43 Hamdaoui Youssef -  
81 Devalckeneer Niels -  
92 David Gabriel 12' -
Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 31/08 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 31/08 Standard Standard
Union SG Union SG 31/08 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 31/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
