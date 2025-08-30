Westerlo smeert Antwerp eerste nederlaag van het seizoen aan: Doumbia zal niet goed slapen

Westerlo heeft Antwerp zijn eerste nederlaag van het seizoen aangesmeerd. Na een spectaculaire partij werd het 2-0 in de Kempen.

KVC Westerlo ontving zaterdag Antwerp in 't Kuipje. Antwerp-coach Stef Wils voerde drie wissels door: Benitez, Verstraeten en Adekami komen in de ploeg. Bij Westerlo startten Kimura en Piedfort. Antwerp had dit seizoen nog niet verloren en wou zijn ongeslagen reeks graag verderzetten in de Kempen.

Beide ploegen begonnen scherp aan de wedstrijd met aanvallende intenties. Het was mooi om te zien dat iedereen op het veld naar offensieve oplossingen zocht. Toch bleven grote kansen lang uit. Antwerp leek iets meer controle te hebben, maar de thuisploeg was het gevaarlijkste.

Sakamoto bevrijdt Westerlo

Net voor het halfuur kon Isa Sakamoto de ban breken. Na wat geharrewar bracht hij de Kemphanen op voorsprong. 't Kuipje ontplofte terwijl duidelijk werd dat Antwerp toch iets meer kwaliteit aan de bal mocht beginnen brengen.

Het doelpunt deed deugd: na de 1-0 nam Westerlo de wedstrijd volledig in handen. Antwerp was nergens meer. Maar plots legde Boterberg de bal op de stip voor een fout die er geen was op Adekami. De VAR liet hem naar het scherm kijken, waarna de ref terugkwam op zijn foutieve beslissing.

The Great Old begon met meer enthousiasme aan de tweede helft en kon meer in de aanval gaan, al was dat zonder echt gevaar te tonen. Beide ploegen bleven er wel goed voor gaan. Net na een grote kans voor Antwerp leek Alcocer er 2-0 van te maken.

Doumbia mist strafschop, Piedfort stelt de zege veilig

De aanvaller kreeg een sluw balletjes van Sakamoto, dribbelde Thoelen en legde mooi binnen. Alleen keurde Boterberg het doelpunt snel af voor buitenspel. De hoop bleef dus leven bij The Great Old. En terecht, want zo'n 20 minuten voor het einde van de partij kreeg Antwerp een strafschop.

Hands van Kimura en dus ging de bal op de stip. Doumbia knalde maar Westerlo-doelman Jungdal liet het stadion ontlpoffen door de penalty te redden. Goed zal Doumbia niet slapen want enkele minuten later maakte Piedfort er via een knappe counter 2-0 van.

Antwerp kon niets meer aan de score veranderen en leed daardoor zijn eerste nederlaag van het seizoen. Westerlo kan na twee nederlagen opnieuw winnen.