(Mory Konaté) Rob Schoofs 25'
1-0
1-1
68' Therence Koudou
1-2
85' Redouane Halhal
Lion Lauberbach 88'
2-2
Lion Lauberbach 90+5'
3-2
Datum: 30/08/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 6
Na minuut 89 van 1-2 naar 3-2! Lion Lauberbach deze keer de grote held van Malinwa en laat La Louvière achter met kater
Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
Foto: © photonews

Vorige week ondervond Union dat het geen sinecure is om tegen La Louvière te spelen. KV Mechelen kon dat wel thuis doen en rekende op de overwinning. Die kwam pas in het slot tot stand. Een week na zijn gemiste kansen op de Bosuil was Lauberbach de held van Malinwa.

Vanderbiest gaf Raman de voorkeur op Lauberbach in de spits, terwijl bij La Louvière Afriyie in de ploeg kwam. Hoewel Malinwa zich ervan bewust was dat het meer het spel moest maken dan in vorige matchen, zette het geen hoge druk. Wel zat er voldoende beweging in het aanvalsspel om gevaarlijk te zijn. Peano zweefde een vrijschop van Bafdili in hoekschop.

Dat duel zou zich enkele minuten herhalen. Bafdili schoot een lage voorzet meteen naar doel, de reflex van Peano was knap. De Argentijnse doelman had duidelijk een goede dag: hij redde ook de meubelen bij een kans voor Raman. Mrabti kon aan de tweede paal net niet de herneming binnenduwen. La Lou ontsnapte dus meermaals.

Schoofs stuurt KVM met voorsprong de rust in 

Daarna toonden de bezoekers wel dat zij ook konden dreigen. Guindo zag zijn krul op de dwarsligger strandden. Het was dan toch KV Mechelen dat verdiend op voorsprong kwam. Een Mechelse aanval eindigde via Konaté bij Schoofs. De aanvoerder vond met zijn schot van in de rechthoek de rechterbenedenhoek (1-0). Daarna kwamen de Wolven meer in de Mechelse box, zonder resultaat.

La Louvière kwam ook in de tweede helft wel in de zone van de waarheid, maar bleef onmondig. Aan de overzijde schrok Peano even bij een schot van Zekri: de doelman misrekende zich net niet. Zo was het wel nog altijd maar 1-0 en dat zou KV zich later beklagen. De Wolf liet een voorzet van Maës door zijn handen glippen en via Koudou ging de bal binnen.

Lauberbach zorgt voor ommekeer

La Louvière rook zowaar bloed: De Wolf moest het schot van Lamego uit de hoek zweven. KVM zat pas echt in de penarie na een tweede owngoal: Halhal kopte onnodig in eigen doel. De thuisploeg reageerde wel knap. Lauberbach schoof de 2-2 binnen. Een redding van Peano hield hem van de 3-2, maar het was slechts uitstel van executie. Lauberbach had het laatste woord in de 95e minuut.

Opstellingen

KV Mechelen KV Mechelen
  Speler G Beoordeel
Diouf Gora 45' -
1 De Wolf Ortwin 90' -
2 Halhal Redouane 90' -
6 Hammar Fredrik 90' -
7 Koudou Therence 90' -
8 Konaté Mory A 90' -
14 Raman Benito 90' -
16 Schoofs Rob 81' -
19 Mrabti Kerim 76' -
23 Zekri Moncef 81' -
35 Bafdili Bilal 90' -
  Bank G Beoordeel
Van Ingelgom Tijn -  
5 Teague Ryan 9'  
13 Miras Nacho -  
18 Truyf Ian -  
18 Struyf Ian -  
20 Lauberbach Lion ⚽ ⚽   45' 9
22 Golic Lovro -  
38 Antonio Bill 14' -
77 Pflücke Patrick 9'  

La Louvière La Louvière
  Speler G Beoordeel
Lutonda Thierry 70' -
Maës Owen 90' -
Afriyie Jerry 90' -
4 Faye Wagane 90' -
9 Yaya Guindo Mohamed 45' -
10 Pau Maxime 45' -
11 Liongola Jordi 89' -
13 Maisonneuve Maxence 90' -
15 Lahssaini Sami 90' -
21 Peano Marcos Hernán 90' -
25 Alain Lamego Djibril 90' -
  Bank G Beoordeel
Okou Yllan 1'  
1 De Schrevel Celestin -  
8 Gueulette Samuel -  
12 Epailly Théo -  
19 Benavides Dario 20' -
23 Ito Joël 45' -
26 Riou Matthis -  
29 Mendy Oucasse 45' -
51 Sidibe Sekou -  
Herbeleef KV Mechelen - La Louvière
