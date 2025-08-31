🎥 Ondanks de zege: KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest slaat mea culpa en geeft toe dat tactische zet mislukte

Ondanks de zege was het zaterdag geen perfecte avond voor KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest. Hij gaf na de wedstrijd toe toe dat keuze om te switchen naar een 4-4-2 geen goed effect had.

KV Mechelen leidde na de eerste helft met 1-0 tegen La Louvière. De kansenverhouding was duidelijk in het voordeel van de Mechelaars en defensief hadden de Kakkers de zaken grotendeels onder controle. Toch besloot Vanderbiest om Diouf in de tweede helft op de bank te houden en met de inbreng van aanvaller Lauberbach naar een 4-4-2 te gaan.

"Ik wilde verrassen en iets sneller druk vooruit zetten", legde Vanderbiest zijn redenering uit. Hij zag daarna echter sommige spelers in de problemen komen. "De linker van Mory Konaté is niet zijn beste voet en La Louvière had het goed gezien door hem aan de bal te laten. Ik heb iets beslist dat niet goed is uitgedraaid. Dan moet je dat durven erkennen."



KVM wilde meer druk en tempo

Vanderbiest sprak zo zelf uit dat zijn tactische omzetting niet geslaagd was en dat hoorden we ook vanuit de spelersgroep. "In de tweede helft veranderden we van systeem en dat was een beetje ongewoon voor ons. We wilden meer druk naar voor kunnen zetten. In de eerste helft stonden we wel goed, maar we wilden meer druk zetten en aan een hoger tempo spelen", legde Rob Schoofs de bedoeling uit.

Goede intenties, maar zo draaide het niet uit. "Dat is niet honderd procent gelukt. Het is ook iets waar we niet op getraind hebben. Uiteindelijk hebben we terug gewisseld." In theorie had de tactische wijziging aan de rust ook nog een ander nut. "We wilden dichter bij elkaar spelen en moesten de ruimtes aanvallen", verklaart Lion Lauberbach.

Ook de Duitser is blij dat KVM van de 4-4-2 afstapte. "Na onze verandering naar vier verdedigers, was de sleutel om terug te wijzigen naar een vijfmansdefensie. Dat was perfect voor onze ploeg." Daarnaast kan KV resultaatgewijs wel blij zijn over de competitiestart. De uitdaging wordt om na de interlandbreak, met een niet ideale voorbereiding, te bevestigen op Sclessin. Bekijk hierboven wat Vanderbiest hierover te zeggen heeft.