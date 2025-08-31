Datum: 31/08/2025 19:15
5 goals en rode kaart: El Ouahdi redt Genk in boeiende match tegen Zulte Waregem
Robby Morren vanuit Cegeka Arena
Foto: © photonews

Racing Genk heeft zondagavond in een boeiende pot voetbal aan het langste eind getrokken tegen Zulte Waregem. De troepen van Thorsten Fink moesten meer dan een helft met 10 man voetballen, maar Zulte Waregem kon in de tweede helft niet overtuigen.

Verrassing bij Racing Genk: geen Oh in de basis want Stuttgart wil zowat 27 miljoen euro neertellen voor de aanvaller en dus mocht de jonge Mirisola zijn competitiedebuut maken enkele dagen nadat hij tegen Lech Poznan enkele minuten kreeg. Bij Zulte Waregem geen Jelle Vossen wegens blessure en geen Hedl was geschorst, Thomas Claes mocht aantreden tegen zijn ex-club.

Dramatische start van Genk, vroege voorsprong Zulte Waregem

De wedstrijd kon niet beter beginnen voor de bezoekers. Kayembe leed halfweg het veld balverlies, Claes mocht oprukken en kreeg daarbij alle ruimte. Hij bediende Erenbjerg en die kreeg tijd en ruimte om Lawal te verschalken in de korte hoek. 0-1 na nog geen twee minuten.

Genk zet scheve situatie snel recht

Al na 12 minuten wisten de Limburgers de gelijkmaker te scoren. Smets kopte een vrije trap van Steuckers in het pak en Sadick trapte hard binnen. Een tiental minuten later ging Mirisola neer nadat hij bij een duel tegengehouden werd, maar ref Van Driessche zag er geen strafschop in.

Op het halfuur klom Genk op voorsprong na een vlijmscherpe counter via Steuckers, El Ouahdi en Mirisola gleed het leer binnen bij zijn competitiedebuut. 

Strafschop Essevee en streng rood voor Sadick

Enkele minuten later blunderde Sadick. Hij verloor het duel van Opoku en moest achtervolgen, een contact langs achter in de zestien en ref Van Driessche legde de bal op de stip, maar trok ook onmiddellijk rood. Nochtans ging Sadick voor de bal en niet de man. Tanghe zette de elfmeter prima om: 2-2 en Genk nog meer dan een helft met een man minder.

El Ouahdi als een echte spits

Met 10 tegen 11 bleef Genk nadrukkelijk op zoek gaan naar de overwinning en dat rendeerde. Een tiental minuten ver in de tweede helft haalde Steuckers de achterlijn en bediende El Ouahdi die zich vrijmaakte en de bal hard binnen knalde, een spits doet het hem niet zomaar na.  

Zulte Waregem stelde in het tweede bedrijf toch teleur, tegen 10 man konden de jongens van Sven Vandenbroeck te weinig creëren om een punt mee te nemen uit de Cegeka Arena. Essevee blijft zo achter op de voorlaatste plaats met 4 punten. Racing Genk schuift met nog een in te halen wedstrijd voorzichtig op in het klassement.

Opstellingen

KRC Genk KRC Genk
  Speler G Beoordeel
3 Sadick Aliu Mujaid  33' -
6 Smets Matte A 90' -
7 Steuckers Jarne 77' -
8 Heynen Bryan 90' -
10 Ito Junya 77' -
18 Kayembe Joris   90' -
20 Karetsas Konstantinos 77' -
21 Bangoura Ibrahima Sory 38' -
26 Lawal Tobias 90' -
29 Mirisola Robin  88' -
77 El Ouahdi ZakariaA 90' -
  Bank G Beoordeel
9 Oh Hyun-Gyu -  
17 Hrosovský Patrik -  
19 Medina Yaimar 13' -
24 Sattlberger Nikolas 13' -
27 Nkuba Ken 2'  
28 Kiaba Brughmans Lucca -  
32 Adedeji-Sternberg Noah 13' -
34 Palacios Adrian -  
44 Ndenge Kongolo Josue 52' -

Zulte Waregem Zulte Waregem
  Speler G Beoordeel
Kiilerich Jakob 90' -
3 Tanghe Anton 90' -
6 Lofolomo Enrique   78' -
8 Claes Thomas A 82' -
12 Paugain Wilguens 90' -
13 Gabriel Brent 90' -
21 Nnadi Tochukvu   90' -
22 Opoku Joseph 90' -
24 Erenbjerg Jeppe 90' -
36 Ujka Serxho 63' -
55 Cappelle Yannick 90' -
  Bank G Beoordeel
Barkarson Atli -  
Mituljikic Nikola 27' -
De Jaegere Benoit -  
van Keymolen Siebe -  
1 Bostyn Louis -  
11 Gavriel Stavros 8'  
17 Ementa Anosike 12' -
19 Nyssen Benoit -  
31 Willen Lukas -  
53 Vemba Kewan -  
Herbeleef KRC Genk - Zulte Waregem

Vooraf

Jupiler Pro League

