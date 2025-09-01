Opinie Tactisch valt hier veel over te zeggen: wat KV Mechelen-trainer Vanderbiest goed en niet goed deed tegen La Louvière

Tactisch valt hier veel over te zeggen: wat KV Mechelen-trainer Vanderbiest goed en niet goed deed tegen La Louvière
De overwinning van KV Mechelen tegen La Louvière had veel voeten in de aarde. Vanderbiest gaf toe dat zijn ingreep bij de rust geen succes was, al is de balans van zijn beslissingen van afgelopen zaterdag niet uiterst negatief. We zetten de volgens ons goede en minder goede dingen op een rijtje.

We zagen geen KV Mechelen dat La Louvière hoog tegen de achterlinie ging vastzetten. Dat gebeurde rond of even voorbij de middenlijn, bij een mindere controle of iets dergelijks. Met de verdediging Diouf-Konaté-Halhal pakte dat in defensief opzicht niet slecht uit. Bij de 31-jarige Konaté kan de (handelings)snelheid al eens een probleem zijn, maar dat was voor rust niet het geval.

Deze aanpak liet Konaté toe om geregeld goed gepositioneerd te staan om de angel uit de aanvallen van La Louvière te halen. Niet onbelangrijk in het beschermen van de 1-0-voorsprong. Alleen maakt de ploeg zo al gauw de indruk dat het aan te traag tempo rondspeelt, zonder daar veel rendement uit te halen. Vanderbiest vergaloppeerde zich in zijn verlangen om een beter KVM te zien.

Voor rust gaf KV geen kans weg, maar het had niet zo'n grote overmacht dat het zich een verdediger minder kon permitteren. Dat was niet eens de voornaamste reden waarom de wissel Diouf-Lauberbach niet de beste zet was. Het was eraan te zien dat Mrabti en Bafdili niet bepaald wingers zijn. Dit kon niet opgelost worden door de backs, of door een spits de hoeken in te sturen.

Bovendien bleek bij situaties zoals afvallende ballen dat niet iedereen zich van zijn taak bewust was. De wissel veroorzaakte alleen maar twijfel en haalde de structuur en lijn uit het elftal. Vanderbiest heeft de verdienste dat hij op zijn minst na de 1-1 weer terugschakelde en niet uit koppigheid vasthield aan de formatie zoals die op dat moment uitgetekend was.

Het had alleen ook wel wat sneller gemogen. Ook is respect op zijn plek voor zijn erkenning van zijn mindere beslissing aan de rust. Sommige trainers zouden dit niet toegeven, of het er gewoon niet over hebben. Sinds hij overnam als T1 heeft Vanderbiest nog maar weinig tactische zetten gedaan die zo tegensloegen. Hij komt er dan ook mee weg, ironisch genoeg dankzij de man die hij bij de door zichzelf bekritiseerde wissel inbracht.

