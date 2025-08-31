Kwinkslag over 'onbetaalbare' Lauberbach moet bittere pil verzachten: dit vindt La Louvière het verschil met KV Mechelen

Een week na de 0-0 tegen Union heeft La Louvière een bittere pil moeten slikken. Bij KV Mechelen ging het van 1-2 voor naar 3-2 achter in een dolle slotfase.

Trainer Frédéric Taquin vindt dat La Louvière in het laatste derde van het veld nog beter kan doen. "Als zij ruimte krijgen, tonen ze hun kwaliteit en intensiteit. Dat is het verschil met KV Mechelen. Met een punt naar huis gaan, zou een grote overwinning geweest zijn voor ons, maar je moet zeggen dat de zege van Mechelen verdiend is. Jammer dat het na 86 minuten 0-1 staat en we naar huis gaan zonder punten."

La Louvière zoekt zeker nog versterking. Vanuit de perszaal kreeg Taquin de suggestie dat Lauberbach misschien wel een goede optie zou zijn. Taquin keek vervolgens eens naar Vanderbiest, die grapte dat Lauberbach onbetaalbaar was. Taquin kon er ook wel mee lachen. Zo was de bittere pil bij hem al lichtjes verzacht.



Groot verschil tussen JPL en CPL

Tot daar het aanvallende gedeelte, want met drie tegentreffers had Taquin eigenlijk vooral oog voor het defensieve aspect. "Het is moeilijk om te accepteren, maar defensief is het niet genoeg", oordeelt de coach van een ploeg die toch ook al twee clean sheets verzamelde. "Verdedigen in de Challenger Pro League of in de Jupiler Pro League is een groot verschil."

Jordi Liongola zag La Louvière groeien in de loop van de partij in Mechelen. "In de eerste tweede helft creëerden we meer langs de flanken, waar ruimte lag. Daar komt ook ons eerste doelpunt uit voort. Onze voorsprong was niet echt verdiend, maar daarna laten we ons een beetje doen door de hele context. We speelden uit, in een goed gevuld stadion."

Miste La Louvière maturiteit in slotfase?

We vroegen door naar wat de wingback juist bedoelde. "Ik zou niet zeggen dat we onder de indruk waren van het publiek, maar je voelt natuurlijk het verschil tussen thuis of uit spelen. Daar hebben we ons iets te veel aan laten vangen. Misschien lieten we iets te weinig maturiteit of karakter zien in de laatste minuten." De Burundees wilde wel nog zijn ploegmaat Peano, die een sterke match keepte, een compliment maken.