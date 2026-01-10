Fred Vanderbiest en KV Mechelen balen op stage: "Dat is een manco"

KV Mechelen vertoeft momenteel in het Spaanse Campoamor. Daar wil het de basis leggen voor een sterke tweede seizoenshelft, met een top zes-notering als kers op de taart. Coach Fred Vanderbiest kampt wel met beperkingen tijdens de winterstage.

KV Mechelen is momenteel vijfde in het klassement en heeft dus virtueel een ticket beet voor de Champions' Play-Offs. In Campoamor wordt hard getraind om dat ticket te verzilveren, al doen verschillende spelers het wat rustiger aan.

Salifou, Servais en Konaté laten groepstrainingen schieten

"Salifou, Servais en Konaté hebben de voorbije dagen niet met de groep getraind", vertelt Fred Vanderbiest aan Het Laatste Nieuws. "Die eerste had al een achterstand en Mathis ondervond te veel last van een hematoom na een trap op zijn kuit tegen Dender."

Vanderbiest laat zijn mannen op stage gericht trainen. "Naast fysieke arbeid, hebben we “aan de bal” gewerkt. Dat was zo ingepland en best noodzakelijk", vertelt hij.

"Jammer genoeg heeft de afwezigheid van Servais, Salifou en Konaté een impact op die tactische trainingen", ziet hij wel een minpunt. "Drie belangrijke pionnen in de opbouw die er niet zijn, dat is een manco."



KV Mechelen staat op 17 januari meteen voor een moeilijke opdracht, wanneer het naar Union trekt. Daarna volgen duels tegen Westerlo (thuis) en OH Leuven (uit).