Hannes Van der Bruggen plaatst belangrijke kanttekening bij kwakkelseizoen Cercle Brugge

Lorenz Lomme
Hannes Van der Bruggen plaatst belangrijke kanttekening bij kwakkelseizoen Cercle Brugge
Cercle Brugge is voorlopig aan een tegenvallend seizoen bezig. De Vereniging is voorlaatste en kan voorlopig enkel Dender achter zich houden. Kapitein Hannes Van der Bruggen blikt op winterstage terug op de eerste seizoenshelft.

Cercle begon niet onaardig aan het seizoen, maar zakte daarna helemaal weg in het klassement. Het moest na de overwinning tegen Standard (eind augustus) enorm lang wachten op een nieuwe zege in de competitie.

Die kwam er uiteindelijk toch voor de start van het nieuwe jaar, toen Cercle met 0-2 ging winnen op het veld van OH Leuven. Daarna volgde ook een zeer bemoedigend gelijkspel tegen Union.

Cercle kan niet tevreden zijn voorlopig

"Het zijn intense vijf, zes maanden geweest", zegt Cercle-kapitein Hannes Van der Bruggen in een filmpje op YouTube.  "Ik denk dat dit seizoen inderdaad... We kunnen daar niet tevreden over zijn voorlopig. Dat is duidelijk."

"Maar, en ik wil daar wel een kanttekening bij plaatsen dat we echt wel heel veel prima wedstrijden hebben gespeeld. Maar dat is niet vertaald geweest in resultaat. En ik heb het gevoel dat na die wedstrijd tegen Leuven, dat het misschien een beetje gekeerd is."


"Het is jammer dat de break eraan kwam", vindt de middenvelder. "Ik was blij dat de break er was, maar op niveau van resultaten had ik liever nog wat verder gedaan omdat ik het gevoel had dat we in een positieve flow zaten."

