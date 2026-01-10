'Ajax maakt werkt om zoon van ex-speler weg te plukken bij AC Milan'

Ajax onderzoekt de mogelijkheid om Maximilian Ibrahimovic over te nemen van AC Milan. De club ziet in de jonge aanvaller een toekomstproject. Italiaanse bronnen schetsen de contouren van het dossier.

Constructie van de mogelijke deal

Volgens de Italiaanse berichtgeving werkt Ajax aan een huurformule met aankoopoptie voor de 19‑jarige linksbuiten. Hij staat in Milaan onder contract tot 2027 en traint meerdere keren per week mee met de A‑kern. Zijn entourage heeft daarnaast verschillende pistes in Nederland voorbereid.

Het plan van Ajax houdt in dat Ibrahimovic aansluit bij de trainingen van het eerste elftal, terwijl hij zijn wedstrijden in eerste instantie bij Jong Ajax zou afwerken. De club bekijkt momenteel welke contractuele vorm het best aansluit bij de sportieve verwachtingen.

De speler zelf zou na gesprekken met andere Nederlandse clubs de voorkeur geven aan Amsterdam. De structuur die Ajax voor hem uitstippelt, wordt als duidelijk en aantrekkelijk omschreven.

Profiel en perspectief van de speler

Ibrahimovic komt dit seizoen uit voor Milan Futuro, waar hij achttien wedstrijden speelde. Zijn bijdrage omvat vijf doelpunten en vijf assists. Zijn vader benadrukt dat er nog werkpunten zijn.

Zlatan Ibrahimovic heeft een indrukwekkende loopbaan achter de rug, met honderden wedstrijden en doelpunten bij topclubs in Europa en de Verenigde Staten. Zijn internationale cijfers onderstrepen dat palmares.





Toch wordt benadrukt dat Maximilian niet met zijn vader moet worden vergeleken. De directie van Ajax ziet in hem een speler die in een rustige omgeving kan groeien. Het project in Amsterdam wordt gepresenteerd als een mogelijke start van een langdurige carrière.