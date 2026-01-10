Vincent Kompany spreekt zich uit over gevoelig dossier bij Bayern München

Lennart Karl heeft de voorbije dagen heel wat stof doen opwaaien. Vincent Kompany kwam terug op de uitspraken van zijn speler.

Club Brugge kreeg er al een voorproefje van in de Champions League: Lennart Karl heeft alles in huis om een van de volgende grote fenomenen van Bayern München te worden. Na zijn allereerste doelpunt bij de profs tegen blauw-zwart bleef de 17-jarige offensieve middenvelder bevestigen, zowel in Europa als in de Bundesliga.

Die razendsnelle doorbraak bracht ook extra media-aandacht met zich mee. Dat merkte Karl duidelijk na één ongelukkige uitspraak. Door te zeggen dat zijn ultieme droom is om ooit voor Real Madrid te spelen, keerde een deel van de Bayern-fans zich tegen hem. Zij vonden dat hij dan maar meteen richting Santiago Bernabéu moest vertrekken.

De mildheid van de staf

Op de persconferentie reageerde Vincent Kompany een stuk genuanceerder. "Ik heb geprobeerd afstand te nemen. Ik bekijk de situatie in haar geheel en in de juiste context. Wat doet Lennart Karl, 17 jaar, elke dag? Hij traint goed en bijzonder hard. Hoeveel 17-jarigen doen dat? Hij werkt enorm voor het team in defensief opzicht en presteert elke dag, op training, in wedstrijden en tijdens besprekingen."

"Hij heeft misschien een kleine communicatiefout gemaakt, maar op zijn leeftijd blijft hij gefocust op wat telt. Hij had een heel goede trainingsweek en heeft hard gewerkt om zijn speelminuten te verdienen. Hij heeft meteen Christoph Freund en Max Eberl opgebeld om zich te verontschuldigen. Ik heb geprobeerd de enige te zijn die hem er niet over aansprak. TikTok, Instagram, BILD, Kicker, Sky… iedereen had er wel een mening over. Ik probeerde net de enige te zijn die het níét ter sprake bracht", aldus Kompany.

Ook bij Bayern wil men de zaak niet dramatiseren. "Zijn ploegmaats hebben hem wat geplaagd, dat was zelfs leuk. Als hij niet alles zou geven, zou ik een probleem met hem hebben. Maar hij deed net het tegenovergestelde: hij trainde hard, speelde goed en werkte keihard. Hij heeft zich verontschuldigd. Dat is voor mij voldoende."



