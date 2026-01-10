OFFICIEEL Veel interesse, maar zoon van ex-profvoetballer kiest voor Essevee

Essevee heeft een nieuwe aanwinst binnengehaald met de komst van Tristan Panduro. De jonge middenvelder kiest bewust voor een langdurig traject.

Achtergrond en contractuele details

Panduro, 17 jaar, maakt de overstap van FC Kopenhagen naar Essevee. Hij ondertekent een overeenkomst van tweeënhalf jaar, met een bijkomende optie voor twee seizoenen. Dat liet de club weten in een bericht aan onze redactie.

De Deense middenvelder doorliep eerst de jeugdopleiding van Odense Boldklub. In 2022 volgde zijn transfer naar Kopenhagen, waar hij vorig seizoen 23 wedstrijden afwerkte. Zijn ontwikkeling in Denemarken vormde de basis voor de interesse uit meerdere Europese landen.

Essevee bevestigt dat de speler bewust voor hun project kiest. “Tristan kon op veel interesse rekenen uit Europa. We zijn verheugd dat hij kiest voor ons project”, klinkt het. De club benadrukt dat zijn jonge leeftijd ruimte laat voor groei.

Integratie en toekomstperspectief

De sportieve staf geeft aan dat Panduro de komende maanden vooral moet wennen aan het niveau. “Hij is nog erg jong en zal de komende maanden vooral de tijd krijgen om zich te integreren en aan te passen aan het niveau.” De club ziet in hem een profiel dat op langere termijn kan renderen.

Essevee stelt dat de omgeving rond de speler mee achter de keuze staat. “Samen met de entourage van Tristan zijn we ervan overtuigd dat hij binnen onze Essevee‑familie zijn talenten verder kan ontwikkelen.”





Panduro zelf kijkt vooruit naar zijn nieuwe uitdaging. “Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe stap in mijn carrière”, reageert hij. De middenvelder wil zich verder ontwikkelen binnen de structuur van Essevee. “Na verschillende gesprekken ben ik helemaal overtuigd van het project en de omgeving waarin ik terecht zal komen”, besluit hij.