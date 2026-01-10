"Bij Anderlecht deden we het zo": Vincent Kompany is duidelijk na winterstop

"Bij Anderlecht deden we het zo": Vincent Kompany is duidelijk na winterstop
Foto: © photonews

De terugkeer naar de competitie nadert voor Bayern. De club neemt het zondag op tegen Wolfsburg in het kader van de 16e speeldag van de Bundesliga. Vincent Kompany gaf voorafgaand aan die wedstrijd tekst en uitleg op de persconferentie, die meteen ook het begin van de tweede seizoenshelft markeert.

De laatste officiële wedstrijd van Bayern dateert van 21 december, tegen Heidenheim. De spelers konden genieten van een welverdiende pauze voor de start van de tweede seizoenshelft. Ze trokken deze winter niet op stage naar het buitenland, maar bleven in Beieren.

Vincent Kompany ziet daar geen probleem in. "In het verleden heb ik in de winter altijd een trainingskamp gedaan. Bij Anderlecht hadden we daar het budget niet voor, dus trainden we gewoon in normale omstandigheden, en dat werkte heel goed. Soms is het niet slecht om in je eigen infrastructuur te blijven."

Vincent Kompany over Wolfsburg

De Belgische coach had het ook over de volgende tegenstander. "De sterktes van Wolfsburg zijn duidelijk: het is een erg aanvallende ploeg, altijd gevaarlijk voor doel. In de laatste wedstrijden hebben ze veel gescoord."

"Het is geen ongevaarlijke wedstrijd. We moeten voorbereid zijn op de kwaliteiten van de tegenstander. Als ze een kans krijgen, scoren ze. Maar daarna zal het vooral draaien om onze eigen sterkte, om ons spel op te dringen", gaat hij verder.


Tot slot gaf Kompany ook een update over de beschikbaarheid van zijn spelers. Sacha Boey, Alphonso Davies en Joshua Kimmich zijn niet inzetbaar. Jamal Musiala is nog niet klaar voor zijn grote terugkeer. Manuel Neuer staat wel gewoon in doel.

Volg Bayern München - VfL Wolfsburg live op Voetbalkrant.com vanaf 17:30 (11/01).

