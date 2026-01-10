🎥 Aardbeving in het Engelse voetbal: zesdeklasser zorgt voor complete waanzin met grootste bekerstunt ooit

De FA Cup heeft opnieuw zijn magie bewezen. Zaterdagnamiddag zorgde een club uit de Engelse anonimiteit voor een sensatie die meteen de geschiedenisboeken ingaat.

In Engeland vielen zaterdagnamiddag alle monden open na een compleet waanzinnige bekerwedstrijd. Macclesfield F.C., een club die uitkomt op het zesde niveau in Engeland, schakelde regerende bekerkampioen Crystal Palace uit in de FA Cup.

This changing room awaits FA Cup champions Crystal Palace at Macclesfield tomorrow 😲



Macclesfield FC are the lowest-ranked team left in the competition, playing in England's 6th tier, and are a phoenix club only founded in 2020 after Macclesfield Town folded 🪄 pic.twitter.com/WnCHzTWIfK — Men in Blazers (@MenInBlazers) January 9, 2026

Net voor rust kon Paul Dawson de score openen voor Macclesfield. Crystal Palace was van slag en kon na de koffie de rug niet rechten. Isaac Bucley verdubbelde de voorsprong kort na het uur.

Zesdeklasser schrijft FA Cup-sprookje

Yéremy Pino kon de schade nog beperken in de 90e minuut, maar een gelijkmaker zat er niet meer in. De overwinning van Macclesfield zal de geschiedenisboeken ingaan als de grootste bekerstunt ooit in Engeland. Met 117 plaatsen verschil tussen beide clubs is dat ook op papier zo.

Crystal Palace won afgelopen seizoen de FA Cup na een 1-0-zege in de finale tegen Manchester City. Macclesfield speelt in de National League North, het zesde niveau in Engeland. In de eigen competitie staat de club pas op de 14e plaats.

THE MAGIC OF THE FA CUP



Sixth-tier side Macclesfield FC have knocked out the reigning champions Crystal Palace pic.twitter.com/Hob4ll8VEl — The Concafa Pod (@ConcafaPod) January 10, 2026

In 2020 ging Macclesfield Town failliet, waarna de club als Macclesfield F.C. werd herboren. Destijds startte de nieuwe club op het negende niveau in Engeland. Na afloop van de onwaarschijnlijke zege werd het veld meteen bestormd door de thuisfans. Het is overigens de laagst geranschikte ploeg die nog in de FA Cup actief is op dit moment.