'Dender in vergevorderde onderhandelingen met doelman uit Ligue 1'

Lorenz Lomme
| Reageer
'Dender in vergevorderde onderhandelingen met doelman uit Ligue 1'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dender staat voor een moeilijke opdracht in de tweede seizoenshelft. De Oost-Vlamingen moeten een kloof van vier punten dichten op Cercle Brugge in de degradatiestrijd, die ze nu willen aangaan met een nieuwe Franse doelman aan boord.

Dender moest lang wachten op zijn eerste competitiezege, maar pakte die dan toch eind november tegen Antwerp. Daarna pakte het nog twee driepunters, tegen Standard en La Louvière.

Michael Verrips begon het seizoen als eerste doelman, maar liep een schouderblessure op. Daarna mocht de Fransman Guillaume Dietsch de honneurs waarnemen tussen de palen, maar er is mogelijk een concurrent op komst.

Dender wil Gauthier Gallon

Zo schrijft journalist Benjamin Quarez  voor Le Parisien dat Dender onderhandelt met Gauthier Gallon. Dat is een 32-jarige doelman van de Franse eersteklasser Stade Rennes.

Gallon heeft nog een contract tot midden 2027 bij Rennes, maar komt er niet meer in het stuk voor. Hij zou nu vergevorderde onderhandelingen voeren met Dender. Op enkele details na zou de deal rond zijn.

Rennes zou daarbij bereid zijn om de speler gratis te laten gaan. Gallon stond er sinds 2023 onder contract, toen hij de overstap maakte van US Orléans. Daarvoor speelde hij ook voor Nîmes Olympique.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Rennes
FCV Dender EH
Gauthier Gallon

Meer nieuws

Hans Vanaken over de Gouden Schoen: "Dat kan ik me niet inbeelden"

Hans Vanaken over de Gouden Schoen: "Dat kan ik me niet inbeelden"

14:30
"Het enige verwijt dat ik hem kan maken": Bayat deelt opvallende prik uit aan Rik De Mil

"Het enige verwijt dat ik hem kan maken": Bayat deelt opvallende prik uit aan Rik De Mil

14:00
Hannes Van der Bruggen plaatst belangrijke kanttekening bij kwakkelseizoen Cercle Brugge

Hannes Van der Bruggen plaatst belangrijke kanttekening bij kwakkelseizoen Cercle Brugge

13:45
Een duidelijk doel: Nathan De Cat onthult van welke ploeg hij poster op de muur heeft hangen

Een duidelijk doel: Nathan De Cat onthult van welke ploeg hij poster op de muur heeft hangen

13:30
Deze smaakmaker van SK Beveren kan het maken in de JPL: "Hij heeft de kwaliteiten én de juiste mindset"

Deze smaakmaker van SK Beveren kan het maken in de JPL: "Hij heeft de kwaliteiten én de juiste mindset"

13:15
"Bij Anderlecht deden we het zo": Vincent Kompany is duidelijk na winterstop

"Bij Anderlecht deden we het zo": Vincent Kompany is duidelijk na winterstop

13:00
Fred Vanderbiest en KV Mechelen balen op stage: "Dat is een manco"

Fred Vanderbiest en KV Mechelen balen op stage: "Dat is een manco"

12:45
'Ajax maakt werkt om zoon van ex-speler weg te plukken bij AC Milan'

'Ajax maakt werkt om zoon van ex-speler weg te plukken bij AC Milan'

12:30
Patrick Goots trekt duidelijke conclusie over wintertransfers bij Antwerp

Patrick Goots trekt duidelijke conclusie over wintertransfers bij Antwerp

12:00
5
SK Beveren pakt uit met voormalige pion van Anderlecht

SK Beveren pakt uit met voormalige pion van Anderlecht

11:45
Franky Van Der Elst schrikt: "Dit is nu al de strafste stoot van de transferperiode"

Franky Van Der Elst schrikt: "Dit is nu al de strafste stoot van de transferperiode"

11:30
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/01: Stankovic - Ebong Avom - Mundle

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/01: Stankovic - Ebong Avom - Mundle

10:30
OFFICIEEL Veel interesse, maar zoon van ex-profvoetballer kiest voor Essevee

OFFICIEEL Veel interesse, maar zoon van ex-profvoetballer kiest voor Essevee

11:00
4
STVV geeft SK Beveren stevige draai om de oren in oefenpot

STVV geeft SK Beveren stevige draai om de oren in oefenpot

10:45
2
'Verrassing van formaat? Wintertransfer voor Stankovic in de maak'

'Verrassing van formaat? Wintertransfer voor Stankovic in de maak'

10:30
5
Zorgt Hayen voor verrassing in opstelling van Genk? "Nog niet beslist wie speelt"

Zorgt Hayen voor verrassing in opstelling van Genk? "Nog niet beslist wie speelt"

10:00
'Dure vogel naar Club Brugge? Moeilijke onderhandelingen op komst'

'Dure vogel naar Club Brugge? Moeilijke onderhandelingen op komst'

09:30
"Dat verraste me wel wat": Bertaccini kijkt zijn ogen uit bij Anderlecht

"Dat verraste me wel wat": Bertaccini kijkt zijn ogen uit bij Anderlecht

09:00
"Niet eerlijk met mij": Skoras neemt geen blad voor de mond over vertrek bij Club Brugge

"Niet eerlijk met mij": Skoras neemt geen blad voor de mond over vertrek bij Club Brugge

08:40
4
Klare taal bij Westerlo: "We zijn klaar voor een nieuwe start"

Klare taal bij Westerlo: "We zijn klaar voor een nieuwe start"

08:20
'Standard-flop in beeld bij Club Brugge'

'Standard-flop in beeld bij Club Brugge'

08:00
5
'Na amper enkele maanden: nieuwe uitdaging voor ex-TD van voetbalbond'

'Na amper enkele maanden: nieuwe uitdaging voor ex-TD van voetbalbond'

07:40
Steven Defour onthult de grote reden waarom hij trainer werd bij KV Mechelen

Steven Defour onthult de grote reden waarom hij trainer werd bij KV Mechelen

07:20
2
Tzolis, Vanaken, Jashari, of een onwaarschijnlijke outsider? Een analyse Analyse

Tzolis, Vanaken, Jashari, of een onwaarschijnlijke outsider? Een analyse

07:00
1
Nicky Hayen formeel: "Waanzin, het grootste talent van Belgische competitie"

Nicky Hayen formeel: "Waanzin, het grootste talent van Belgische competitie"

06:30
Ambitieus: 'Standard wil gaan shoppen in ... Premier League'

Ambitieus: 'Standard wil gaan shoppen in ... Premier League'

23:00
Absolute jackpot op komst voor Club Brugge? Tzolis héél duidelijk over transfer

Absolute jackpot op komst voor Club Brugge? Tzolis héél duidelijk over transfer

22:30
1
Einde van het sprookje voor Saintfiet, Marokko maakt indruk in eigen land

Einde van het sprookje voor Saintfiet, Marokko maakt indruk in eigen land

22:00
Standard mag juichen: speler is terug na méér dan een jaar afwezigheid

Standard mag juichen: speler is terug na méér dan een jaar afwezigheid

21:40
2
DONE DEAL: Cercle Brugge haalt nog een parel in huis

DONE DEAL: Cercle Brugge haalt nog een parel in huis

21:20
1
Als het van de spelers van Club Brugge afhangt, wint hij de Gouden Schoen

Als het van de spelers van Club Brugge afhangt, wint hij de Gouden Schoen

21:00
1
Te duur, te vroeg? Ook deze talenten verlieten de Pro League (te) snel

Te duur, te vroeg? Ook deze talenten verlieten de Pro League (te) snel

20:40
Club Brugge wilde jeugdproduct Standard: beslissing is gevallen

Club Brugge wilde jeugdproduct Standard: beslissing is gevallen

20:20
1
De Mil duidelijk over nieuwe vertrekker? "Ik schrijf hem niet af, maar niet met zijn hoofd bij Gent"

De Mil duidelijk over nieuwe vertrekker? "Ik schrijf hem niet af, maar niet met zijn hoofd bij Gent"

20:00
1
Antwerp haalt eerste slag thuis: contract tot 2028

Antwerp haalt eerste slag thuis: contract tot 2028

19:40
6
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/01: Kaloga - Tielemans - Carrasco - Furo - Diouf - Belghali - Fofana

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/01: Kaloga - Tielemans - Carrasco - Furo - Diouf - Belghali - Fofana

18:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 17
Toulouse Toulouse 0-3 RC Lens RC Lens
Monaco Monaco 1-3 Lyon Lyon
Nice Nice 1-1 Strasbourg Strasbourg
Lille OSC Lille OSC 0-2 Rennes Rennes
Marseille Marseille 0-2 Nantes Nantes
Lorient Lorient 1-1 Metz Metz
Stade Brestois Stade Brestois 2-0 Auxerre Auxerre
Le Havre Le Havre 2-1 Angers Angers
PSG PSG 2-1 Paris FC Paris FC

Nieuwste reacties

-URKO -URKO over Een duidelijk doel: Nathan De Cat onthult van welke ploeg hij poster op de muur heeft hangen UI 96 TOXIC GROUP UI 96 TOXIC GROUP over 'Standard-flop in beeld bij Club Brugge' Salir Salir over OFFICIEEL Veel interesse, maar zoon van ex-profvoetballer kiest voor Essevee FCB vo altijd FCB vo altijd over "Christian Burgess verdient de Gouden Schoen" "Dat is het eerste goeie dat hij over mij zegt" RememberLierse RememberLierse over 'KV Mechelen wil doelman wegplukken bij Challenger Pro League-club' Dolf De Wolf Dolf De Wolf over Als het van de spelers van Club Brugge afhangt, wint hij de Gouden Schoen Bartjen Bartjen over STVV geeft SK Beveren stevige draai om de oren in oefenpot TCJ TCJ over Tzolis, Vanaken, Jashari, of een onwaarschijnlijke outsider? Een analyse Borak Borak over Seksuologe formeel over Ruben Van Gucht: "Als een vrouw dat zegt, krijgt ze de stempel slet" Geert DL Geert DL over Franky Van Der Elst schrikt: "Dit is nu al de strafste stoot van de transferperiode" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved