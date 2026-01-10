'Dender in vergevorderde onderhandelingen met doelman uit Ligue 1'

Dender staat voor een moeilijke opdracht in de tweede seizoenshelft. De Oost-Vlamingen moeten een kloof van vier punten dichten op Cercle Brugge in de degradatiestrijd, die ze nu willen aangaan met een nieuwe Franse doelman aan boord.

Dender moest lang wachten op zijn eerste competitiezege, maar pakte die dan toch eind november tegen Antwerp. Daarna pakte het nog twee driepunters, tegen Standard en La Louvière.

Michael Verrips begon het seizoen als eerste doelman, maar liep een schouderblessure op. Daarna mocht de Fransman Guillaume Dietsch de honneurs waarnemen tussen de palen, maar er is mogelijk een concurrent op komst.

Dender wil Gauthier Gallon

Zo schrijft journalist Benjamin Quarez voor Le Parisien dat Dender onderhandelt met Gauthier Gallon. Dat is een 32-jarige doelman van de Franse eersteklasser Stade Rennes.

Gallon heeft nog een contract tot midden 2027 bij Rennes, maar komt er niet meer in het stuk voor. Hij zou nu vergevorderde onderhandelingen voeren met Dender. Op enkele details na zou de deal rond zijn.

Rennes zou daarbij bereid zijn om de speler gratis te laten gaan. Gallon stond er sinds 2023 onder contract, toen hij de overstap maakte van US Orléans. Daarvoor speelde hij ook voor Nîmes Olympique.



