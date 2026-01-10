OFFICIEEL: Jong Belgisch talent gaat in Engelse vierde klasse aan de slag

Terwijl zijn uitleenbeurt aan Falkirk FC, afkomstig van Sunderland, na een half seizoen onlangs werd stopgezet, blijft Trey Ogunsuyi niet bij de Black Cats. De jonge Belgische spits heeft in Engeland een nieuwe uitdaging gevonden.

De centrumspits tekende een uitleenbeurt tot het einde van het seizoen bij Shrewsbury Town, een club uit League Two (vierde niveau in Engeland). Het jonge Belgische talent hoopt zijn carrière nieuw leven in te blazen door speelminuten te maken bij zijn nieuwe ploeg.

"Belgisch jeugdinternational Trey maakte vorig seizoen 15 doelpunten in 20 wedstrijden bij de U18- en U21-ploegen van Sunderland", klinkt het enthousiast bij de Engelse club bij de voorstelling van hun nieuwe speler.

Aan het begin van het seizoen werd Trey Ogunsuyi al uitgeleend aan het Schotse eersteklasser Falkirk. Dat avontuur liep helaas niet zoals gehoopt, waardoor Sunderland hem voortijdig terughaalde.

Kazeem Olaigbe als voorbeeld?

Ogunsuyi hoopt zich nu definitief te lanceren en te tonen wat hij in zijn mars heeft. Hopelijk kan hij daarbij het voorbeeld volgen van Kazeem Olaigbe, die ooit neerstreek bij Harrogate Town in de Engelse League Two om daarna stap voor stap hogerop te klimmen.

De inmiddels 23-jarige Belg werd toen door Southampton uitgeleend aan de club uit de vierde klasse. Een seizoen later versierde hij een transfer naar Cercle Brugge, waarna hij doorstootte naar Stade Rennais en vervolgens Trabzonspor in Turkije.



