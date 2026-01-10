SK Beveren pakt uit met voormalige pion van Anderlecht

SK Beveren mikt vol op de titel in de Challenger Pro League. De Waaslanders zitten in polepositie en versterken zich nu met het oog op het werk dat nog komen moet.

Beveren staat autoritair op kop in de tweede afdeling. Het heeft zes punten meer dan eerste achtervolger KV Kortrijk en verloor nog niet in de competitie.

Die lijn willen ze na de herneming gewoon doortrekken op de Freethiel en daarom wordt er nu extra geïnvesteerd in de sportieve staf. Zo maakte Beveren op X de komst bekend van Willem Moens.

Verleden bij onder meer Anderlecht

Moens zal de sportieve staf vervoegen als performance coach. "Als performance coach zal hij, samen met physical coach Thomas van der Heijden, onze Leeuwen voor de rest van het seizoen zo fit mogelijk houden", schrijven de Waaslanders.

Moens was in het verleden actief bij RSC Anderlecht, waar hij onder meer performance coach was van de U23. Daarnaast werkte hij al voor OH Leuven en het Amerikaanse Utah Royals.

"Welkom op de Freethiel!", heet Beveren zijn nieuwste aanwinst welkom. De eerstvolgende opdracht voor Moens en co luistert naar de naam KAS Eupen (17 januari).



