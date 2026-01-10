Anderlecht zoekt keeper: Olivier Renard denkt aan opvallende naam die hij bijzonder goed kent

Anderlecht is op zoek naar een nieuwe tweede doelman. Een van de pistes van Olivier Renard lijkt richting de MLS te leiden.

Al enkele weken dringt Mads Kikkenborg erop aan dat Anderlecht hem laat vertrekken naar Molde. De Deense doelman kon nooit overtuigen bij Sporting en wil opnieuw speelminuten maken. Maar de clubleiding moet eerst een nieuwe doublure vinden voor Colin Coosemans.

Het is dan ook geen toeval dat namen als Martin Delavallée (een piste die door Mehdi Bayat werd ontkend), Nacho Miras, Tobe Leysen en Marcos Peano al de revue passeerden. Olivier Renard en zijn team kijken daarbij niet alleen in België.

Een nieuwe Canadees bij Anderlecht?

Volgens transferexpert Rudy Galetti staat ook de Canadese doelman Jonathan Sirois op de shortlist van paars-wit. Het gaat om een 24-jarige keeper die actief is bij CF Montréal, de voormalige club van Olivier Renard.

Sirois speelde al 90 wedstrijden in de MLS en zat zes keer op de bank bij de Canadese nationale ploeg. Recent verloor hij echter zijn basisplaats en ging hij zijn laatste contractjaar in.

Maakt hij binnenkort de overstap naar Anderlecht om zich bij Olivier Renard te voegen? Hij is alvast niet de enige piste die wordt onderzocht, maar er zijn wel degelijk al contacten gelegd.



