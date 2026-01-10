Mehdi Bayat laat geen twijfel bestaan over drie weken Marouane Fellaini

Zoals verwacht is de periode van Marouane Fellaini bij Sporting Charleroi snel tot een einde gekomen. Mehdi Bayat noemt het echter een zeer positieve periode. Wat heeft de gewezen Rode Duivel op drie weken kunnen bijbrengen?

Dinsdag heeft Charleroi het einde van de samenwerking met Marouane Fellaini aangekondigd. Vanaf het begin had de voormalige Rode Duivel de zaken duidelijk gemaakt: hij was er gratis, zou de club uit vriendschap voor Mehdi Bayat bijstaan en zou slechts zeer tijdelijk blijven voordat hij naar Dubai zou vertrekken.

Drie weken in Charleroi voldoende?

In feite heeft zijn terugkeer naar het Zwarte Land niet langer dan drie weken geduurd. Big Mo is dus niet mee op stage gegaan met de Zebra's. Maar zoals Mehdi Bayat aan SudInfo uitlegt, was zijn invloed op de groep wel degelijk merkbaar.

"Ik denk dat je in de voetbalwereld moet zitten om te begrijpen wat dit kan betekenen. Soms is het alsof je een paar doseringen van een voedingssupplement neemt voor twee weken en die een effect hebben op het lichaam", aldus Bayat.

Een stralende persoonlijkheid

"Via zijn aanwezigheid, zijn energie, zijn nederigheid, zijn verleden als voetballer en zijn kennis van de taal van het voetbal heeft hij ons ongelooflijk veel gebracht. En ik dank hem daar echt voor, want hij heeft het volledig vrijwillig gedaan en uit vriendschap jegens mij, wat een eer is", vervolgt Bayat.



Een zeer rijke ervaring: "Het was kort, maar hij heeft een mooie indruk achtergelaten. Ik begrijp dat mensen niet begrijpen hoe zoiets kan verlopen, maar wie uit de wereld van het professionele voetbal komt, begrijpt het wel. En ik denk dat het voorbeeld goed is: dit voedingssupplement heeft onze groep een boost kunnen geven."