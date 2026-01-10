Steven Defour onthult de grote reden waarom hij trainer werd bij KV Mechelen

Steven Defour onthult de grote reden waarom hij trainer werd bij KV Mechelen
Steven Defour licht toe waarom hij bewust voor het trainerschap bij KV Mechelen koos. Hij beschrijft daarbij welke hindernissen hij aantrof en welke verwachtingen hij had.

Focus op mentaliteit

Defour gaf aan dat hij op dit moment geen specifieke ambitie heeft om elders trainer te worden. Hij benadrukte dat een trainersloopbaan sterk afhangt van de omgeving én van de eigen verwachtingen.

Bij zijn start bij KV Mechelen wilde hij vooral een mentaliteitswijziging realiseren. Hij vond dat de club op alle niveaus meer nadruk moest leggen op winnen, zo vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. De houding waarbij een nederlaag eenvoudig werd doorgeschoven naar de volgende week, vormde voor hem een groot struikelblok.

Hij werkte intensief aan voorbereiding en structuur. Toch botste hij op situaties die hij moeilijk kon plaatsen. Zo beschreef hij een wedstrijd in Genk waarbij hij vooraf een duidelijk plan had uitgewerkt over druk zetten, maar merkte dat spelers bij de eerste fase al verkeerd stonden. “Van zulke dingen zakte mijn broek af”, klinkt het.

Gebrek aan initiatief en leiderschap

Defour stelde dat spelers op het hoogste niveau steeds minder zelf oplossingen aanreiken. Volgens hem is alles voorgekauwd, wat deels voortkomt uit jeugdopleiding en deels uit trainerspraktijk. Hij vond dat voetbal steeds meer op een voorspelbaar schema leek.

Tijdens een training ontstond een discussie met assistent Fred Vanderbiest over basisvaardigheden. Defour vroeg zich af waarom spelers eenvoudige keuzes niet automatisch maakten. Vanderbiest antwoordde: “Als trainer moet je de spelers bij hun handje nemen.”

Ook leiderschap bij jonge spelers vond hij beperkt. In een oefenmatch tegen Lommel besloot hij bewust niet te coachen om te zien of de groep zelf principes zou toepassen. “Aan de rust was het 0-4 voor Lommel…”, besluit Defour.

