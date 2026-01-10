Michal Skoras laat zich uit over vertrek Ivan Leko (op dag dat hij papa werd)

8 december 2025 zal voor altijd een belangrijke dag met gemengde emoties blijven voor Michal Skoras. Het was de dag van de geboorte van zijn kindje ... en de dag waarop hij zijn coach bij KAA Gent (Ivan Leko) kwijtspeelde.

Maximilian Skoras werd geboren op 8 december 2025. En net op die dag vertrok Ivan Leko van KAA Gent naar Club Brugge om er de ontslagen Nicky Hayen op te volgen. En zo werd het een heel bijzondere dag voor de winger van de Buffalo's.

Paskotsi belde Skoras in het ziekenhuis met het nieuws over Ivan Leko

“Ik kreeg in het ziekenhuis telefoon van Maskim Paskotsi. Ik, verbaasd: 'Wat is er?' Hij begint te lachen. 'Bro, heb je het al gezien?' Ik dacht: 'Hoe kan hij al weten dat we een kind kregen? ' Want we hadden beslist nog niets op sociale media te zetten."

"En dan zegt hij dat de coach weg was. Een seconde voordien was ik nog dolgelukkig, maar toen zakte mijn gemoed. Ik zal voor de rest van mijn leven de geboorte van mijn zoon associëren met de coach en dat telefoontje van Maks", kon er een lach af bij Skoras in gesprek met Het Nieuwsblad.

Iedereen is gelukkig, de zaak kan worden vergeten

Een opvallende zaak, zeker voor Skoras zelf. Die kwam een paar maanden eerder op voorspraak van Ivan Leko van ... Club Brugge naar KAA Gent - al was Leko niet de enige reden waarom Skoras van Club naar Gent ging.

Lees ook... "Niet eerlijk met mij": Skoras neemt geen blad voor de mond over vertrek bij Club Brugge›

"Zijn vertrek was pijnlijk, maar dit heb ik ook aan de anderen gezegd: in voetbal kan alles veranderen in een week. Wees voorbereid op het ergste. Het is makkelijk om daar van alles over te zeggen, maar we weten niet hoe we zelf zouden reageren in die situatie. Ik denk dat iedereen nu gelukkig is en we dit kunnen vergeten.”