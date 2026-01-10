Als het van u zou afhangen ... troeft Club Brugge zondag Union af

Als het van u zou afhangen ... troeft Club Brugge zondag Union af
Foto: © photonews

Iedereen is het erover eens dat het een speler van Club Brugge is die zondag de Gouden Schoen in ontvangst zal nemen. Promise David, die toch een van de weinige standvastige spelers door heel 2025 heen is geweest, zou misschien zelfs niet op het podium terechtkomen.

Zondagavond rond 22 uur zullen we weten wie de opvolger van Hans Vanaken wordt als Gouden Schoen. De kans dat dat Hans Vanaken zelf wordt, mag nog steeds niet zomaar worden weggeveegd - hij geniet heel veel aanzien en speelde een goed 2025.

Prijs voor Club Brugge en niet voor Union?

Met Ardon Jashari is er een wereldtopper die in de eerste ronde veel punten zal hebben gepakt. De Zwitser vertrok echter deze zomer uit Club Brugge en kan dus geen punten pakken in de tweede ronde. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Noah Sadiki van Union SG.

En dus wordt ook en vooral gekeken naar Christos Tzolis. De winger van Club Brugge heeft een voet gehad in heel erg veel Brugse doelpunten en staat daarmee in de top-6 van heel Europa. Indruk maken met grote i heet dat.

Nek-aan-nekrace tussen Tzolis en Vanaken?

En dus is de vraag: wie zal het halen? Peter Vandenbempt zou Tzolis een blinkende winnaar vinden, maar zegt dat het ook niet per se hem hoeft te zijn - zelf koos hij voor Hans Vanaken als we tussen de regels door lezen.

En ook als we het aan onze lezers vroegen, is de kloof zeer klein. Momenteel gokt 38 procent van de lezers dat Tzolis zal winnen en liefst 43 procent dat het opnieuw Hans Vanaken wordt. U kan dat percentage nu wel nog gaan beïnvloeden.

Wie wint de Gouden Schoen volgens u?

35%
48%
4%
2%
6%
2%
4%

Je kan nog stemmen tot 12/01/2026 20:00.

