Deze smaakmaker van SK Beveren kan het maken in de JPL: "Hij heeft de kwaliteiten én de juiste mindset"

SK Beveren lijkt op weg naar de titel in de Challenger Pro League. Enkel een serieuze inzinking lijkt de ongeslagen Waaslanders af te kunnen stoppen. Lennart Mertens is een van de sterkhouders op de Freethiel.

De 33-jarige aanvaller was dit seizoen al goed voor 10 goals en 5 assists en is daarmee een van de meest bepalende spelers bij de koploper in de Challenger Pro League.

Mertens is enorm belangrijk voor Beveren

Volgens ex-Beverenspeler Dries Wuytens kan Mertens topschutter worden. "Zeker. Hij is enorm belangrijk voor dit elftal", zegt Wuytens bij Het Laatste Nieuws. "Haal je hem weg uit die voorlinie, dan was die ongeslagen status er wellicht niet meer."

Mertens speelde in zijn carrière ook voor onder meer KMSK Deinze en Club NXT. Vooral bij die eerste club scoorde hij met de ogen dicht, maar toch speelde de aanvaller nog nooit op het hoogste niveau. Wuytens denkt dat hij die stap echter moeiteloos zou verteren.

"En als Beveren promoveert, zie ik hem ook slagen bij zijn langverwachte debuut in eerste klasse", klinkt het. "Hij heeft de kwaliteiten én de juiste mindset om zich snel aan dat niveau aan te passen."



Mertens en SK Beveren werken toe naar hun eerste wedstrijd van 2026: een duel tegen KAS Eupen, op 17 januari. Dat is een van de weinige ploegen die de Waaslanders dit seizoen al punten konden afsnoepen.