Zorgt Hayen voor verrassing in opstelling van Genk? "Nog niet beslist wie speelt"

KRC Genk werkte twee oefenduels af tijdens de winterstage. Coach Nicky Hayen gebruikte de wedstrijden om zijn kern verder te evalueren.

Stage zonder blessures

Genk verloor eerst nipt van DVTK en won daarna in de slotfase van Puskas Akademia. De dubbele afspraak leverde Hayen bijkomende inzichten op, al veranderde er volgens hem weinig aan de algemene stand van zaken binnen de ploeg.

Alle veldspelers kwamen in actie, met uitzondering van de revaliderende Adedeji‑Sternberg. De groep bleef bovendien volledig blessurevrij, ondanks een intens trainingsprogramma. “Dat is voor mij een van de grote pluspunten”, zegt Hayen in Het Belang van Limburg.

Hayen gaf aan dat hij doelman Tobias Lawal in de tweede wedstrijd bewust minuten liet maken. Hij had Van Crombrugge eerder al beoordeeld tijdens het duel tegen Club Brugge.

Keuze onder de lat blijft open

De trainer benadrukt dat de strijd om de positie in doel nog niet beslecht is. “Hij speelde in match twee, omdat ik Van Crombrugge al aan het werk had gezien tegen Club. Ik heb nog niet beslist wie onder de lat staat op Zulte Waregem.”

De komende dagen worden gebruikt om de laatste knopen door te hakken richting de eerstvolgende competitiewedstrijd. Hayen wil daarbij rekening houden met vorm, trainingsindrukken en de balans binnen het elftal.



Lees ook... Nicky Hayen formeel: "Waanzin, het grootste talent van Belgische competitie"›

De oefenstage leverde hem voldoende informatie op om meerdere posities verder te evalueren. De kern is volledig inzetbaar, wat de concurrentie binnen de ploeg verhoogt en de keuzes voor de staf complexer maakt.