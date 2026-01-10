Een nieuw fenomeen in de spits? Nieuweling laat meteen van zich horen bij Union SG

Een nieuw fenomeen in de spits? Nieuweling laat meteen van zich horen bij Union SG
Foto: © photonews
Union Saint-Gilloise krijgt weer wat fysieke frisheid terug na een eerste deel van het seizoen dat erg druk was. De nieuwe spits Mateo Biondic heeft ook zijn eerste stappen gezet. En meteen indruk gemaakt.

Dit seizoen heeft Union Saint-Gilloise al 29 officiële wedstrijden gespeeld. Na meerdere Europese verplaatsingen als 'extraatje' was de groep dan ook tevreden om terug wat rust te vinden op het trainingscentrum van Zaventem, zelfs als dat betekende dat ze niet op stage zouden vertrekken.

Geen winterstage, maar wel klaar voor 2026

De spelers hebben zich wel onder winterse omstandigheden moeten trainen, maar de staf betreurt de beslissing om in België te blijven niet. "Om zeven dagen in de zon te vertrekken en daarna terug te keren in omstandigheden zoals deze, lijkt het ons logischer om in België te blijven zodat we ons aan deze omstandigheden kunnen aanpassen. En dat stelt ons ook in staat om onze families 's avonds terug te zien", legt David Hubert uit aan de RTBF.

De groep heeft ook Mateo Biondic leren kennen. De 22-jarige aanvaller is een week geleden overgekomen van Eintracht Trier, uit de Duitse vierde divisie. Union heeft wel wat meer betaald dan zijn marktwaarde, maar wil er een nieuw winnend gokje van maken.

Biondic heeft al laten zien wat hij in huis heeft

Het is uiteraard onmogelijk te zeggen of Biondic een nieuwe Deniz Undav zal zijn, die bij Parc Duden een doorbraak kende nadat hij onder de radar van Duitse clubs was gebleven. Maar de nieuwkomer heeft zich al onderscheiden door een hattrick te scoren tijdens het onderling toernooitje dat aan het einde van de open training werd georganiseerd.


"Het is een jongen die eenvoudig is en extreem gemotiveerd. Hij is erg attent en wil graag leren. Hij heeft uiteraard een zekere marge van progressie, met name op fysiek vlak, maar dat zal stap voor stap gebeuren", legt David Hubert uit over zijn aanvaller.

Union SG

