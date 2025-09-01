Ordonez-beslissing is gevallen: Club Brugge zal nu de brokken moeten lijmen

Ordonez-beslissing is gevallen: Club Brugge zal nu de brokken moeten lijmen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De transfer van Joël Ordonez naar Olympique Marseille gaat niet door. De Franse topclub heeft besloten om het dossier definitief te laten vallen, waardoor de verdediger bij Club Brugge blijft. Voor Ordonez, die zelf graag de stap naar de Ligue 1 had gezet, is dat een zware teleurstelling.

Volgens journalist Sacha Tavolieri haakte Marseille af toen Club Brugge plots een prijs van 40 miljoen euro op tafel legde. Eerder leek een deal rond 32 miljoen mogelijk, maar de Bruggelingen trokken onverwacht de lijn strakker. Daarop koos Marseille voor Lutsharel Geertruida van RB Leipzig.

Voor Club Brugge betekent dit dat Ordonez gewoon beschikbaar blijft voor het verdere seizoen. Sportief is dat uiteraard een opsteker: de 21-jarige verdediger is een vaste waarde in de ploeg en een belangrijk onderdeel van de defensieve organisatie.

Lees ook... Roteren of niet roteren met doelmannen? Nicky Hayen moet alweer op dezelfde vraag antwoorden

Ordonez weer mentaal op juiste spoor krijgen

Toch is er werk aan de winkel in Brugge. Ordonez had immers zijn zinnen gezet op een transfer en liet dat ook blijken binnen de club. Het wordt nu zaak om die vertrouwensband opnieuw op te bouwen en de speler opnieuw volledig te motiveren.

Bij Marseille gaat de focus intussen verder naar andere targets. Met de komst van Geertruida en eerdere deals, zoals die van Arthur Vermeeren, lijkt de defensieve puzzel daar bijna gelegd. Ordonez staat voorlopig niet langer op hun lijstje.

Voor Club Brugge rest de uitdaging om de gemoederen te bedaren en de verdediger opnieuw te integreren in het team. Want als Ordonez zijn topniveau haalt, blijft hij van onschatbare waarde in de strijd om de prijzen.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KAA Gent
Joel Ordonez

Meer nieuws

Wouter Vandenhaute zwijgt niet meer: Anderlecht-voorzitter haalt uit naar Marc Coucke

Wouter Vandenhaute zwijgt niet meer: Anderlecht-voorzitter haalt uit naar Marc Coucke

12:20
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 01/09: Ordonez - Dessers - Schoofs - Rits - Leoni - Openda - Sambi Lokonga

Transfernieuws en Transfergeruchten 01/09: Ordonez - Dessers - Schoofs - Rits - Leoni - Openda - Sambi Lokonga

12:00
Roteren of niet roteren met doelmannen? Nicky Hayen moet alweer op dezelfde vraag antwoorden Analyse

Roteren of niet roteren met doelmannen? Nicky Hayen moet alweer op dezelfde vraag antwoorden

05:30
'Oplossing in de maak voor overbodige speler, al lijdt KAA Gent wellicht stevig verlies'

'Oplossing in de maak voor overbodige speler, al lijdt KAA Gent wellicht stevig verlies'

10:30
2
Chaos bij Anderlecht: Wouter Vandenhaute legt beslissing over zijn toekomst bij de Raad van Bestuur

Chaos bij Anderlecht: Wouter Vandenhaute legt beslissing over zijn toekomst bij de Raad van Bestuur

11:12
9
Publiek scandeerde zijn naam: heeft KRC Genk vervanger voor Oh al beet?

Publiek scandeerde zijn naam: heeft KRC Genk vervanger voor Oh al beet?

10:15
2
Dit heeft Nicky Hayen te zeggen over pijnlijk laat tegendoelpunt

Dit heeft Nicky Hayen te zeggen over pijnlijk laat tegendoelpunt

19:45
9
Als Rob Schoofs vertrekt... KV Mechelen heeft al twee vervangers op het oog van... Anderlecht

Als Rob Schoofs vertrekt... KV Mechelen heeft al twee vervangers op het oog van... Anderlecht

10:18
7
En opeens is hij weg bij Rangers: Cyriel Dessers heeft akkoord gevonden met Griekse topclub

En opeens is hij weg bij Rangers: Cyriel Dessers heeft akkoord gevonden met Griekse topclub

11:00
Hasi ontslaan of toch voor stabiliteit kiezen? Anderlecht heeft knoop al doorgehakt Analyse

Hasi ontslaan of toch voor stabiliteit kiezen? Anderlecht heeft knoop al doorgehakt

10:00
6
Marc Degryse wacht met ongeduld op uitleg Marc Coucke bij Anderlecht, maar... "Wie dat denkt, is naïef"

Marc Degryse wacht met ongeduld op uitleg Marc Coucke bij Anderlecht, maar... "Wie dat denkt, is naïef"

08:40
13
🎥 Show voor Hazard, redding... met de hand: het spektakel van Christian Burgess tegen Anderlecht

🎥 Show voor Hazard, redding... met de hand: het spektakel van Christian Burgess tegen Anderlecht

08:10
18
Done deal: Rode Duivel Loïs Openda heeft zijn droomtransfer beet

Done deal: Rode Duivel Loïs Openda heeft zijn droomtransfer beet

09:30
5
Done deal: voormalig Anderlecht topjeugdproduct wil carrière herlanceren in Bundesliga

Done deal: voormalig Anderlecht topjeugdproduct wil carrière herlanceren in Bundesliga

09:00
KRC Genk heeft vervanger van Oh - die voor hallucinant bedrag vertrekt - al beet

KRC Genk heeft vervanger van Oh - die voor hallucinant bedrag vertrekt - al beet

08:20
1
Supporters Anderlecht blokkeerden poorten Neerpede: politie stond klaar om in te grijpen

Supporters Anderlecht blokkeerden poorten Neerpede: politie stond klaar om in te grijpen

07:20
Antwerp gaat zich dan toch nog versterken en richt pijlen op PSV-speler

Antwerp gaat zich dan toch nog versterken en richt pijlen op PSV-speler

07:40
3
Done deal: Rode Duivel heeft fantastische transfer beet: topclub telt maar liefst 30 miljoen euro neer

Done deal: Rode Duivel heeft fantastische transfer beet: topclub telt maar liefst 30 miljoen euro neer

08:00
KV Mechelen-kapitein Rob Schoofs krijgt unieke kans om Champions League te spelen: Union wil hem

KV Mechelen-kapitein Rob Schoofs krijgt unieke kans om Champions League te spelen: Union wil hem

07:00
5
Venijn zit in de absolute staart: Goore knalt KAA Gent diep in blessuretijd naar een puntje tegen Club Brugge

Venijn zit in de absolute staart: Goore knalt KAA Gent diep in blessuretijd naar een puntje tegen Club Brugge

15:44
Fans Anderlecht dreigen met verdere acties, spelers nog achter Hasi: "Hij stuurt ons met passie het veld op" Reactie

Fans Anderlecht dreigen met verdere acties, spelers nog achter Hasi: "Hij stuurt ons met passie het veld op"

06:00
2
Genk dreigt Tolu én Oh te verliezen: dit heeft coach Fink te zeggen

Genk dreigt Tolu én Oh te verliezen: dit heeft coach Fink te zeggen

23:48
Ongezien: Lothar D'Hondt legt KAA Gent - Club Brugge stil ... voor één extra bekertje

Ongezien: Lothar D'Hondt legt KAA Gent - Club Brugge stil ... voor één extra bekertje

15:20
16
Stijn Vreven spreekt klare taal na nieuwe nederlaag van KSC Lokeren

Stijn Vreven spreekt klare taal na nieuwe nederlaag van KSC Lokeren

06:30
2
Ivan Leko vraagt na gelijkspel tegen Club Brugge om versterking: "Als je ziet dat er voor 25 miljoen verkocht is ..."

Ivan Leko vraagt na gelijkspel tegen Club Brugge om versterking: "Als je ziet dat er voor 25 miljoen verkocht is ..."

17:15
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 31/08: Lukebakio - Castro-Montes - Oh - Mazzu - Openda - Lammens - Hoefkens

Transfernieuws en Transfergeruchten 31/08: Lukebakio - Castro-Montes - Oh - Mazzu - Openda - Lammens - Hoefkens

22:30
Besnik Hasi reageert ook op protesterende supporters en op mogelijke uitgaande transfers Reactie

Besnik Hasi reageert ook op protesterende supporters en op mogelijke uitgaande transfers

22:15
22
Genk-coach Fink is blij, maar eerlijk: "Dat moeten we beter doen" Reactie

Genk-coach Fink is blij, maar eerlijk: "Dat moeten we beter doen"

22:21
'KAA Gent heeft nieuwe verdediger op het oog'

'KAA Gent heeft nieuwe verdediger op het oog'

18:30
3
📷 'Na constructieve gesprekken: deal van Balikwisha gaat niet door'

📷 'Na constructieve gesprekken: deal van Balikwisha gaat niet door'

23:00
4
Pocognoli bevestigt na zege tegen Anderlecht: nog twee vertrekkers bij Union SG

Pocognoli bevestigt na zege tegen Anderlecht: nog twee vertrekkers bij Union SG

21:40
8
'Vertrekt Lukebakio nog bij Sevilla? Twee ploegen willen de vraagprijs op tafel leggen'

'Vertrekt Lukebakio nog bij Sevilla? Twee ploegen willen de vraagprijs op tafel leggen'

22:30
Enorme positiviteit bij Anderlecht-speler na dramatische augustusmaand, hij heeft ook boodschap voor woedende fans Reactie

Enorme positiviteit bij Anderlecht-speler na dramatische augustusmaand, hij heeft ook boodschap voor woedende fans

21:10
7
5 goals en rode kaart: El Ouahdi redt Genk in boeiende match tegen Zulte Waregem

5 goals en rode kaart: El Ouahdi redt Genk in boeiende match tegen Zulte Waregem

21:12
📷 'Sporting Charleroi gaat shoppen in de Serie A en haalt ex-speler uit JPL terug naar België'

📷 'Sporting Charleroi gaat shoppen in de Serie A en haalt ex-speler uit JPL terug naar België'

22:00
Penalty na 3 minuten beslist Union-Anderlecht: paars-wit eindigt met negen, woedende supporters eisen ontslag

Penalty na 3 minuten beslist Union-Anderlecht: paars-wit eindigt met negen, woedende supporters eisen ontslag

20:25

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 1-1 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

TRIKKE TRIKKE over Wouter Vandenhaute zwijgt niet meer: Anderlecht-voorzitter haalt uit naar Marc Coucke TRIKKE TRIKKE over Hasi ontslaan of toch voor stabiliteit kiezen? Ook dit ligt vandaag op tafel bij Anderlecht Obiku Obiku over Als Rob Schoofs vertrekt... KV Mechelen heeft al twee vervangers op het oog van... Anderlecht Borak Borak over Chaos bij Anderlecht: Wouter Vandenhaute legt beslissing over zijn toekomst bij de Raad van Bestuur Suske 1988 Suske 1988 over Beerschot wint van Lierse, maar trainer Mo Messoudi blijft kritisch Arthur Shelby Arthur Shelby over KV Mechelen-kapitein Rob Schoofs krijgt unieke kans om Champions League te spelen: Union wil hem Supremepony Supremepony over 🎥 Show voor Hazard, redding... met de hand: het spektakel van Christian Burgess tegen Anderlecht Christophe De Geyter Christophe De Geyter over 'Oplossing in de maak voor overbodige speler, al lijdt KAA Gent wellicht stevig verlies' Mr bacardi Mr bacardi over 'Na verregaande onderhandelingen: hierdoor gaat transfer van Charles Vanhoutte naar Nice niet door' Wesl Wesl over Marc Degryse wacht met ongeduld op uitleg Marc Coucke bij Anderlecht, maar... "Wie dat denkt, is naïef" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved