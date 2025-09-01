Ordonez-beslissing is gevallen: Club Brugge zal nu de brokken moeten lijmen

De transfer van Joël Ordonez naar Olympique Marseille gaat niet door. De Franse topclub heeft besloten om het dossier definitief te laten vallen, waardoor de verdediger bij Club Brugge blijft. Voor Ordonez, die zelf graag de stap naar de Ligue 1 had gezet, is dat een zware teleurstelling.

Volgens journalist Sacha Tavolieri haakte Marseille af toen Club Brugge plots een prijs van 40 miljoen euro op tafel legde. Eerder leek een deal rond 32 miljoen mogelijk, maar de Bruggelingen trokken onverwacht de lijn strakker. Daarop koos Marseille voor Lutsharel Geertruida van RB Leipzig.

Voor Club Brugge betekent dit dat Ordonez gewoon beschikbaar blijft voor het verdere seizoen. Sportief is dat uiteraard een opsteker: de 21-jarige verdediger is een vaste waarde in de ploeg en een belangrijk onderdeel van de defensieve organisatie.



Lees ook... Roteren of niet roteren met doelmannen? Nicky Hayen moet alweer op dezelfde vraag antwoorden

Ordonez weer mentaal op juiste spoor krijgen

Toch is er werk aan de winkel in Brugge. Ordonez had immers zijn zinnen gezet op een transfer en liet dat ook blijken binnen de club. Het wordt nu zaak om die vertrouwensband opnieuw op te bouwen en de speler opnieuw volledig te motiveren.

Bij Marseille gaat de focus intussen verder naar andere targets. Met de komst van Geertruida en eerdere deals, zoals die van Arthur Vermeeren, lijkt de defensieve puzzel daar bijna gelegd. Ordonez staat voorlopig niet langer op hun lijstje.

Voor Club Brugge rest de uitdaging om de gemoederen te bedaren en de verdediger opnieuw te integreren in het team. Want als Ordonez zijn topniveau haalt, blijft hij van onschatbare waarde in de strijd om de prijzen.