Onrust naast het veld: Hugo Broos haalt stevig uit op Afrika Cup

Onrust naast het veld: Hugo Broos haalt stevig uit op Afrika Cup
Maandagavond speelt Zuid-Afrika voor een plaats in de achtste finales van de Afrika Cup. Hugo Broos verscheen zichtbaar slechtgezind op de persconferentie.

Met een zege tegen Angola en een pijnlijke nederlaag tegen Egypte (na een strafschop die heel wat stof deed opwaaien) móét Zuid-Afrika zijn derde en laatste groepswedstrijd winnen om door te stoten. Maar op de persconferentie ging het vooral over de chaotische organisatie.

"De typische sfeer van de Africa Cup hangt hier niet", klaagt Hugo Broos volgens Het Laatste Nieuws. "Als de toegang tot het stadion niet gratis is, komt niemand naar de wedstrijden kijken. Niemand kwam kijken naar de wedstrijd tussen Zuid-Afrika en Egypte, niemand kwam naar onze match tegen Angola."

Teleurgesteld over het verloop

Om de lege tribunes tegen te gaan, zet de organisatie vaak de deuren open voor supporters zonder ticket. Dat zorgt voor iets meer sfeer op de tribunes, maar leidt tegelijk tot chaotische taferelen.

"Mijn familie was aanwezig bij onze wedstrijd tegen Egypte en het was al chaos vóór de aftrap. De politie verhinderde sommige mensen om het stadion binnen te gaan, hoewel ze een ticket hadden. Mensen mét een ticket konden niet naar binnen omdat men massa’s mensen zonder ticket toeliet. Mijn vrouw zei dat ze bang was. De organisatie is rampzalig", gaat Broos verder.

Hij is duidelijk niet tevreden met het verloop. "In niets is het te vergelijken met de Africa Cups in Gabon of Ivoorkust. Daar voelde je echt dat het om een toernooi ging. Wanneer we met de bus naar de training reden, zwaaiden mensen met vlaggen en begroetten ze ons. Hier is er niets."

Zuid-Afrika

